Рецепт горячего молочного пирога, воздушного и из самых простых продуктов

Если сильно обобщать, то домашние пироги делятся на две группы – с добавками, зачастую с яблоками, или без них, но с ярко выраженным конкретным вкусом.
Один такой – это горячий молочный пирог. Горячий, потому что молоко для теста нужно прогреть, потом немного охладить и вводить в массу.
Горячий молочный пирог
Встречаются варианты, когда молоко выступает в качестве пропитки. Но это для тех, кто любит вкус и запах молока.
После этапов приготовления посмотрите ролик от автора рецепта Ellen's Kitchen. Мука и молочная смесь добавляются в несколько этапов: сначала и перед самыми выпеканием.
Молочный пирог
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.;
- сахар – 250 г;
- мука – 350 г;
- разрыхлитель – 2 ч. л.;
- щепотка соли;
- сливочное масло – 70 г;
- молоко – 240 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Яйца взбить с щепоткой соли и сахаром до пышной пены.
- Просеянную муку соединить с разрыхлителем и ввести в яичную смесь частями. Немного оставить. Перемешать до однородности венчиком.
- В сотейнике молоко подогреть со сливочным маслом и ванильным сахаром, пока масло не растает полностью. Немного остудить и добавить в тесто в два приема. Оставить совсем немного.
- Добавить остальную муку и молоко, перемешать до однородности.
- Вылить в застеленную форму выпекать в разогретой до180 градусов духовке 35-40 минут.
- Украсить ягодами или сахарной пудрой.
Этапы замешивания теста для молочного пирога увидите ниже.
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