Рецепт гарячого молочного пирога, повітряного та з найпростіших продуктів

Якщо сильно узагальнювати, то домашні пироги діляться на дві групи – з добавками, часто з яблуками, або без них, але з яскраво вираженим конкретним смаком.
Один такий – це гарячий молочний пиріг. Гарячий, тому що молоко для тіста потрібно прогріти, потім трохи охолодити та ввести в масу.
Гарячий молочний пиріг
Зустрічаються варіянти, коли молоко виступає в якості просочення. Але це для тих, хто любить смак та запах молока.
Після етапів приготування подивіться ролик від авторки рецепта Ellen's Kitchen. Борошно та молочна суміш додаються в кілька етапів: спочатку і перед випіканням.
Молочний пиріг
Інгредієнти:
- яйця – 4 шт.;
- цукор – 250 г;
- борошно – 350 г;
- розпушувач – 2 ч. л.;
- дрібка солі;
- вершкове масло – 70 г;
- молоко – 240 г;
- ванільний цукор – 1 ч. л.
Як приготувати:
- Яйця збити із щіпкою солі та цукром до пишної піни.
- Просіяне борошно з'єднати з розпушувачем і ввести в яєчну суміш частинами. Трохи залишити. Перемішати до однорідності вінчиком.
- У сотейнику молоко підігріти з вершковим маслом та ванільним цукром, доки масло не розтане повністю. Трохи остудити й додати в тісто в два прийоми.
- Додати решту борошна та молока, перемішати до однорідності.
- Вилити в застелену форму, випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин. Залишити совсім трохи.
- Прикрасити ягодами або цукровою пудрою.
Етапи замішування тіста для молочного пирога побачите нижче.
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