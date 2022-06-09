Рецепт гарячого молочного пирога, повітряного та з найпростіших продуктів

Якщо сильно узагальнювати, то домашні пироги діляться на дві групи – з добавками, часто з яблуками, або без них, але з яскраво вираженим конкретним смаком.

Один такий – це гарячий молочний пиріг. Гарячий, тому що молоко для тіста потрібно прогріти, потім трохи охолодити та ввести в масу.

Гарячий молочний пиріг

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Зустрічаються варіянти, коли молоко виступає в якості просочення. Але це для тих, хто любить смак та запах молока.

Після етапів приготування подивіться ролик від авторки рецепта Ellen's Kitchen. Борошно та молочна суміш додаються в кілька етапів: спочатку і перед випіканням.

Молочний пиріг

Молочний пиріг, рецепт

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Інгредієнти:

яйця – 4 шт.;

цукор – 250 г;

борошно – 350 г;

розпушувач – 2 ч. л.;

дрібка солі;

вершкове масло – 70 г;

молоко – 240 г;

ванільний цукор – 1 ч. л.

Як приготувати:

Яйця збити із щіпкою солі та цукром до пишної піни. Просіяне борошно з'єднати з розпушувачем і ввести в яєчну суміш частинами. Трохи залишити. Перемішати до однорідності вінчиком. У сотейнику молоко підігріти з вершковим маслом та ванільним цукром, доки масло не розтане повністю. Трохи остудити й додати в тісто в два прийоми. Додати решту борошна та молока, перемішати до однорідності. Вилити в застелену форму, випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин. Залишити совсім трохи. Прикрасити ягодами або цукровою пудрою.

Етапи замішування тіста для молочного пирога побачите нижче.

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