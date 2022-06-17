Рецепт клубничного варенья, как желе – готово за 15 минут, экономит сахар

Прежде всего мы используем клубнику в десертах. Иногда даже нарушая классику, так было с тирамису.
Но для многих очень важно, чтобы в кладовке стояли баночки с ароматным вареньем. Рецептов клубничного много, в каждый из них нужно много сахара, как правило в пропорции 1:1, а то и больше.
Клубничное варенье, как желе / Фото: Depositphotos
Alina FooDee предлагает очень быстрый рецепт с использованием желфикса, его легко найти в магазине. Одна часть клубники мелко нарезается, другая – измельчается в пюре.
Клубничное варенье, как желе
Клубничное варенье, как желе
Ингредиенты:
- клубника – 1 кг;
- сахар – 0,5 кг
- лимонная кислота – 1/3 ч. л.;
- желфикс 2:1 – 1 упаковка.
Как приготовить:
- Клубнику хорошо промыть и просушить. Удалить хвостики.
- Измельчить 2/3 ягод с помощью блендера. Мелко нарезать 1/3 клубники.
- Смешать желфикс с 2 ст. л. сахара, добавить в ягодную смесь.
- Довести до кипения, постоянно помешивая. Варить еще около 3 минут на маленьком огне.
- Добавить остальной сахар и лимонную кислоту по вкусу. Варить еще 3 минуты на небольшом огне. Пену снять.
- Снять с огня и сразу разложить в сухие, предварительно простерилизованные банки. Закупорить банки крышками. Перевернуть вверх дном на 5 минут. Хранить в темном прохладном месте.
Видео приготовления варенья от автора рецепта смотрите ниже.
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