Рецепт полуничного варення, як желе – готове за 15 хвилин, економить цукор

Насамперед ми використовуємо полуницю в десертах. Іноді навіть порушуючи класику, так було з тирамісу.
Але для багатьох дуже важливо, щоб у коморі стояли баночки з ароматним варенням. Рецептів полуничного чимало, кожен з них потрібно багато цукру, зазвичай у пропорції 1:1, а то й більше.
Полуничне варення, як желе
Alina FooDee пропонує дуже швидкий рецепт з використанням желфіксу, його легко знайти в магазині. Одна частина полуниці дрібно нарізається, інша – подрібнюється в пюре.
Полуничне варення, як желе
Полуничне варення, як желе
Інгредієнти:
- полуниця – 1 кг;
- цукор – 0,5 кг
- лимонна кислота – 1/3 ч. л.;
- желфікс 2:1 – 1 упаковка.
Як приготувати:
- Полуницю добре промити й просушити. Видалити хвостики.
- Подрібнити 2/3 ягід за допомогою блендера. Дрібно нарізати 1/3 полуниці.
- Змішати желфікс з 2 ст. л. цукру, додати в ягідну суміш.
- Довести до кипіння, постійно помішуючи. Варити ще близько 3 хвилини на маленькому вогні.
- Додати решту цукру та лимонну кислоту за смаком. Варити ще 3 хвилини на маленькому вогні. Піну зняти.
- Зняти з вогню і розкласти в сухі, попередньо простерилізовані банки. Закрити банки кришками. Перевернути догори дном на 5 хвилин. Зберігати у темному прохолодному місці.
Відео приготування варення від авторки рецепта дивіться нижче.
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