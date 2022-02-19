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Рецепт красивых булочек из Финляндии, которые там едят на Масленицу

Ирина Маслова
19 февраля, 09:09
Их подают с начинкой из клубничного варенья и взбитых сливок. В дрожжевое тесто добавляется чайная ложка кардамона. Поэтому булочки получаются еще и с невероятным ароматом

Итак, в Финляндии много булочек. И некоторые их них очень интересные. Как испечь "Масляные глаза" с красивой формой и оформлением – мы знаем.

Теперь пришло время для булочек, которые в этой стране обязательно делают на Масленицу. Называются они ласкиайспулла.

Финские булочки / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Интересно, что вариантов начинки для них существует два – или клубничное варенье, или миндальная паста.

Именно эти две начинки продолжают вызывать споры. Одни считают, что настоящие ласкиайспулла должны быть с миндалем, другие, что с вареньем.

В рецепте от фудблогера vinegretteblog это и варенье, и взбитые сливки.

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Понятно, что выпечка более чем просто калорийная. Хотя и Масленица у нас один раз в году. Так что попробовать эти изумительные булочки, что понятно по фото, очень даже стоит.

Финские булочки ласкиайспулла

Финские булочки / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Ингредиенты:

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  • 250 мл молока;
  • 25 г свежих дрожжей;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • 65 г сахара;
  • 1 ч. л. кардамона;
  • около 300 г муки;
  • 75 г сливочного масла;
  • клубничное варенье, взбитые сливки.

А если есть черствая булочка, то ее можно превратить в воздушный пудинг с английским кремом. Как это сделать – узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. В теплом молоке растворить дрожжи. Добавить одно яйцо, соль, сахар, кардамон и перемешать.
  2. Частями добавлять муку и начинать замешивать вилкой. Должно получиться мягкое, эластичное тесто.
  3. Добавить растопленное масло и всю муку. Тесто не должно липнуть к рукам и быть мягким, воздушным, маслянистым. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте.
  4. Когда тесто подойдет, обмять и разделить на 18-20 частей. Разогреть духовку до 225 градусов.
  5. Каждую часть скатать в шарик, смазать взбитым яйцом и разложить на расстоянии на застеленном противне. Выпекать 10-15 минут, остудить.
  6. Каждую булочку разрезать вдоль не до конца, положить по ложке варенья и взбитые сливки.