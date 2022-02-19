Рецепт красивих булочок з Фінляндії, які там їдять на Масляну

Отже, у Фінляндії багато булочок. І деякі з них дуже цікаві. Як спекти "Масляні очі" з гарною формою та оформленням – ми знаємо.

Тепер настав час для булочок, які у цій країні обов'язково роблять на Масляну. Називаються вони ласкіяспула.

Фінські булочки / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Цікаво, що варіянтів начинки для них існує два – або полуничне варення, або мигдальна паста.

Саме ці дві начинки продовжують супроводжувати суперечки. Дехто вважає, що справжні ласкіяспули мають бути з мигдалем, інші, що з варенням.

У рецепті від фудблогерки vinegretteblog це і варення, і збиті вершки.

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Зрозуміло, що випічка більше, ніж просто калорійна. Хоча й Масляна у нас один раз на рік. Тож спробувати ці дивовижні булочки, що зрозуміло з фото, дуже варто.

Фінські булочки ласкіяспула

Фінські булочки / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Інгредієнти:

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250 мл молока;

25 г свіжих дріжджів;

2 яйця;

дрібка солі;

65 г цукру;

1 ч. л. кардамону;

близько 300 г борошна;

75 г вершкового масла;

полуничне варення, збиті вершки.

А якщо є черстві булочки, то їх можна перетворити на повітряний пудинг з англійським кремом. Як це зробити – дізнаєтесь тут.

Як приготувати: