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Рецепт красивих булочок з Фінляндії, які там їдять на Масляну

Ірина Маслова
19 лютого, 09:09
Їх подають з начинкою з полуничного варення та збитих вершків. У дріжджове тісто додається чайна ложка кардамону. Тому булочки виходять ще й з неймовірним ароматом

Отже, у Фінляндії багато булочок. І деякі з них дуже цікаві. Як спекти "Масляні очі" з гарною формою та оформленням – ми знаємо.

Тепер настав час для булочок, які у цій країні обов'язково роблять на Масляну. Називаються вони ласкіяспула.

Фінські булочки / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Цікаво, що варіянтів начинки для них існує два – або полуничне варення, або мигдальна паста.

Саме ці дві начинки продовжують супроводжувати суперечки. Дехто вважає, що справжні ласкіяспули мають бути з мигдалем, інші, що з варенням.

У рецепті від фудблогерки vinegretteblog це і варення, і збиті вершки.

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Зрозуміло, що випічка більше, ніж просто калорійна. Хоча й Масляна у нас один раз на рік. Тож спробувати ці дивовижні булочки, що зрозуміло з фото, дуже варто.

Фінські булочки ласкіяспула

Фінські булочки / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

Інгредієнти:

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  • 250 мл молока;
  • 25 г свіжих дріжджів;
  • 2 яйця;
  • дрібка солі;
  • 65 г цукру;
  • 1 ч. л. кардамону;
  • близько 300 г борошна;
  • 75 г вершкового масла;
  • полуничне варення, збиті вершки.

А якщо є черстві булочки, то їх можна перетворити на повітряний пудинг з англійським кремом. Як це зробити – дізнаєтесь тут.

Як приготувати:

  1. У теплому молоці розчинити дріжджі. Додати одне яйце, сіль, цукор, кардамон та перемішати.
  2. Частками додавати борошно і починати замішувати виделкою. Має вийти м'яке, еластичне тісто.
  3. Додати розтоплене масло і все борошно. Тісто не має липнути до рук і бути м'яким, повітряним, маслянистим. Накрити рушником і залишити у теплому місці.
  4. Коли тісто підійде, обім'яти та розділити на 18-20 частин. Розігріти духовку до 225 градусів.
  5. Кожну частину скачати в кульку, змастити збитим яйцем і розкласти на відстані на застеленому деку. Випікати 10-15 хвилин, остудити.
  6. Кожну булочку розрізати вздовж не до кінця, покласти по ложці варення та збиті вершки.