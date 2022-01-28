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Рецепт куриных оладий с помидорами и брокколи – их оценят и дети в том числе

Ирина Маслова
28 января, 07:02
И что еще немаловажно, вы накормите чадо не только мясом, но и овощами. Брокколи перед измельчением нужно подержать в кипятке, а филе очень мелко нарезать

Это тот случай, когда нужно самому поесть плотно утром и также накормить ребенка. Понятно, дети любят все необычное, например, крошечные оладьи, которые взорвали Instagram, им бы понравились.

А когда хочется, чтобы ребенок съел мясо и овощи – нужно воспользоваться этим рецептом.

Куриные оладьи из филе / Фото: freepik.com

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В общем, спрятать брокколи во вкусные куриные оладьи вам удастся.

Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Оладьи из куриного филе с брокколи и помидорами

Оладьи из куриного филе с брокколи и помидорами / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

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Ингредиенты:

  • куриное филе – 700 г;
  • брокколи – 150 г;
  • помидоры – 200 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • сметана 10% – 100 г
  • репчатый лук – 1 шт.;
  • сыр – 50 г
  • мука цельнозерновая – 100-120 г. ⠀⠀

Здесь узнаете, как пожарить суперпышные тыквенные оладьи с ароматным соусом.

Как приготовить:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

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  1. Куриное филе порезать на мелкие кусочки. Брокколи подержать в кипятке две-три минуты и мелко порезать.
  2. Лук и помидоры порезать кубиками. Сыр потереть на мелкой тёрке. Смешать все ингредиенты.
  3. Обжарить с двух сторон на медленном огне, накрыв крышкой.