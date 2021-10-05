Рецепт лосося в сливочном масле, который сделает ваш ужин праздником

Лосось – это та рыба, которую невозможно испортить. Его можно приготовить по-разному. Например, пожарить на гриле, а к нему подать сальсу с манго. А можно просто запечь в простом, но очень ароматном и нежном сливочном соусе. Авторы рецепта предлагают подавать лосось с самым простым гарниром – стручковой фасолью или макаронами.
Лосось в сливочном масле с луком и лимоном
Ингредиенты:
Лосось в сливочном масле с луком и лимоном / Фото: cooking.nytimes.com
- 4 филе лосося;
- соль и черный перец;
- 1 лимон;
- 6 ст. л. сливочного масла;
- 1 пучок зеленого лука, тонко нарезанный.
Как приготовить:
- Духовку разогрейте до 160 градусов. Промокните лосося насухо салфеткой и приправьте солью и перцем. Отложите в сторону.
- Очистите цедру лимона широкими полосками. Нарежьте лимон дольками для сервировки.
- В большой жаростойкой сковороде растопите масло на среднем огне. Когда оно вспенится, добавьте зеленый лук и цедру лимона, приправьте солью и перцем. Готовьте, периодически помешивая, от 3 до 6 минут, пока масло не станет коричневым и вы почувствуете ореховый аромат. Добавьте стакан воды. Перемешайте.
- Выложите лосось кожей вниз, накройте сковороду и запекайте до готовности.
Читайте также:
- Спагетти с копченым лососем и цукини – идея для изысканного ужина
- Швейцарские или альпийские голубцы – рецепт для очень оригинального семейного ужина
- Теплый куриный салат с грушами и мангольдом – идея для уютного семейного ужина