Рецепт лосося в сливочном масле, который сделает ваш ужин праздником

Лосось – это та рыба, которую невозможно испортить. Его можно приготовить по-разному. Например, пожарить на гриле, а к нему подать сальсу с манго. А можно просто запечь в простом, но очень ароматном и нежном сливочном соусе. Авторы рецепта предлагают подавать лосось с самым простым гарниром – стручковой фасолью или макаронами.

Лосось в сливочном масле с луком и лимоном

Ингредиенты:

Лосось в сливочном масле с луком и лимоном / Фото: cooking.nytimes.com

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4 филе лосося;

соль и черный перец;

1 лимон;

6 ст. л. сливочного масла;

1 пучок зеленого лука, тонко нарезанный.

Как приготовить:

Духовку разогрейте до 160 градусов. Промокните лосося насухо салфеткой и приправьте солью и перцем. Отложите в сторону. Очистите цедру лимона широкими полосками. Нарежьте лимон дольками для сервировки. В большой жаростойкой сковороде растопите масло на среднем огне. Когда оно вспенится, добавьте зеленый лук и цедру лимона, приправьте солью и перцем. Готовьте, периодически помешивая, от 3 до 6 минут, пока масло не станет коричневым и вы почувствуете ореховый аромат. Добавьте стакан воды. Перемешайте. Выложите лосось кожей вниз, накройте сковороду и запекайте до готовности.

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