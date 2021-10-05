Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Еда

Рецепт лосося в сливочном масле, который сделает ваш ужин праздником

Ирина Маслова
5 октября, 15:08
Особенность – это соус, в котором рыба будет готовиться. Для него понадобится хорошее сливочное масло, его нужно разогреть вместе со специями и цедрой лимона

Лосось – это та рыба, которую невозможно испортить. Его можно приготовить по-разному. Например, пожарить на гриле, а к нему подать сальсу с манго. А можно просто запечь в простом, но очень ароматном и нежном сливочном соусе. Авторы рецепта предлагают подавать лосось с самым простым гарниром – стручковой фасолью или макаронами.

Лосось в сливочном масле с луком и лимоном

Ингредиенты:

Лосось в сливочном масле с луком и лимоном / Фото: cooking.nytimes.com

Реклама
  • 4 филе лосося;
  • соль и черный перец;
  • 1 лимон;
  • 6 ст. л. сливочного масла;
  • 1 пучок зеленого лука, тонко нарезанный.

Как приготовить:

  1. Духовку разогрейте до 160 градусов. Промокните лосося насухо салфеткой и приправьте солью и перцем. Отложите в сторону.
  2. Очистите цедру лимона широкими полосками. Нарежьте лимон дольками для сервировки.
  3. В большой жаростойкой сковороде растопите масло на среднем огне. Когда оно вспенится, добавьте зеленый лук и цедру лимона, приправьте солью и перцем. Готовьте, периодически помешивая, от 3 до 6 минут, пока масло не станет коричневым и вы почувствуете ореховый аромат. Добавьте стакан воды. Перемешайте.
  4. Выложите лосось кожей вниз, накройте сковороду и запекайте до готовности.

Читайте также:

Реклама
Реклама
Новости, Сегодня
2006

самое интересное в мире новостей

now

Похоже, что-то лопнуло

404

или страница не найдена

На главную

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять