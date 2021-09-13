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Спагетти с копченым лососем и цукини – идея для изысканного ужина

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
13 сентября, 15:32
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Вместо цукини подойдут кабачки, а соленый или копченый лосось можно заменить запеченным или отварным. Особый вкус этим спагетти придадут густая сметана и совсем немного лимонного сока
Спагетти с копченым лососем и цукини
Спагетти с копченым лососем и цукини / Фото: www.bbc.co.uk

Спагетти с разными добавками – удачный выбор для ужина. От такого блюда не откажутся даже самые капризные в еде. Этот британский рецепт поможет вам обеспечить изысканное вечернее застолье и не заберет много времени. Главное - знать тонкости приготовления вкусной пасты и брать свежие ингредиенты.

Спагетти с копченым лососем и цукини – рецепт

Ингредиенты

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  • 1 ст. л. нарезанных зубчиков чеснока
  • ¼ ч. л. хлопьев чили
  • 2 цуккини или кабачки, крупно натертые
  • 200 г спагетти
  • 2 ст. л. густой сметаны
  • ½ лимона, мелко натертая цедра и сок
  • 100 г копченого лосося, нарезанного
  • 40 г руккола
  • соль и свежемолотый черный перец

Способ приготовления

  1. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанный чеснок и готовьте, пока он не станет золотистым.
  2. Добавьте хлопья чили и тертые цукини и готовьте на среднем огне, часто помешивая, пока кабачки не станут мягкими.
  3. Тем временем приготовьте спагетти до состояния альденте.
  4. Переложите спагетти на сковороду с приготовленными цукини. Добавьте около 50 мл воды для пасты и перемешайте.
  5. Смешайте густую сметану, цедру лимона и сок. Добавьте в пасту.
  6. Добавьте лосось и рукколу. При необходимости доведите до вкуса солью и перцем.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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