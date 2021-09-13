Спагетти с копченым лососем и цукини – идея для изысканного ужина

Вместо цукини подойдут кабачки, а соленый или копченый лосось можно заменить запеченным или отварным. Особый вкус этим спагетти придадут густая сметана и совсем немного лимонного сока