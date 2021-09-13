Спагетти с копченым лососем и цукини – идея для изысканного ужина

Спагетти с копченым лососем и цукини / Фото: www.bbc.co.uk
Спагетти с разными добавками – удачный выбор для ужина. От такого блюда не откажутся даже самые капризные в еде. Этот британский рецепт поможет вам обеспечить изысканное вечернее застолье и не заберет много времени. Главное - знать тонкости приготовления вкусной пасты и брать свежие ингредиенты.
Спагетти с копченым лососем и цукини – рецепт
Ингредиенты
- 1 ст. л. нарезанных зубчиков чеснока
- ¼ ч. л. хлопьев чили
- 2 цуккини или кабачки, крупно натертые
- 200 г спагетти
- 2 ст. л. густой сметаны
- ½ лимона, мелко натертая цедра и сок
- 100 г копченого лосося, нарезанного
- 40 г руккола
- соль и свежемолотый черный перец
Способ приготовления
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- Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте нарезанный чеснок и готовьте, пока он не станет золотистым.
- Добавьте хлопья чили и тертые цукини и готовьте на среднем огне, часто помешивая, пока кабачки не станут мягкими.
- Тем временем приготовьте спагетти до состояния альденте.
- Переложите спагетти на сковороду с приготовленными цукини. Добавьте около 50 мл воды для пасты и перемешайте.
- Смешайте густую сметану, цедру лимона и сок. Добавьте в пасту.
- Добавьте лосось и рукколу. При необходимости доведите до вкуса солью и перцем.
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