Спагеті з копченим лососем і цукіні – ідея для вишуканої вечері

Замість цукіні підійдуть кабачки, а солоний або копчений лосось можна замінити запеченим або відварним. Особливого смаку цим спагеті нададуть густа сметана і зовсім небагато лимонного соку