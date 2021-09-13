Спагеті з копченим лососем і цукіні – ідея для вишуканої вечері

Спагеті з копченим лососем і цукіні / Фото: www.bbc.co.uk
Спагеті з різними добавками – вдалий вибір для вечері. Від такої страви не відмовляться навіть найпримхливіші в їжі. Цей британський рецепт допоможе вам забезпечити вишукане вечірнє застілля і не забере багато часу. Головне – знати тонкощі приготування смачної пасти й брати свіжі інгредієнти.
Спагеті з копченим лососем і цукіні – рецепт
Інгредієнти
- 1 ст. л. нарізаних зубчиків часнику
- ¼ ч. л. пластівців чилі
- 2 цукіні або кабачки, крупно натерті
- 200 г спагеті
- 2 ст. л. густої сметани
- ½ лимона, дрібно натерта цедра і сік
- 100 г копченого лосося, нарізаного
- 40 г рукола
- сіль і мелений чорний перець
Спосіб приготування
Далі по темі
- Нагрійте оливкову олію у великій сковороді на середньому вогні. Коли вона стане гарячою, додайте нарізаний часник і готуйте, доки він не стане золотистим.
- Додайте пластівці чилі й терті цукіні та готуйте на середньому вогні, часто помішуючи, доки кабачки не стануть м'якими.
- Тим часом приготуйте спагеті у великій каструлі до стану альденте.
- Перекладіть спагеті на сковороду з приготованими цукіні. Додайте близько 100 мл води для пасти і перемішайте.
- Змішайте густу сметану, цедру лимона і сік. Додайте пасту.
- Додайте лосось і руколу. За необхідності доведіть до смаку сіллю і перцем.
Тут дізнаєтеся, як приготувати канелоні з грибами за рецептом Джеймі Олівера.