Рецепт лосося у вершковому маслі, який зробить вашу вечерю святом

Лосось – це та риба, яку неможливо зіпсувати. Його можна приготувати по-різному. Наприклад, посмажити на грилі, а до нього подати сальсу з манго. А можна просто запекти в простому, але дуже ароматному й ніжному вершковому соусі. Автори рецепта пропонують подавати лосось з найпростішим гарніром – стручковою квасолею або макаронами.

Лосось у вершковому маслі з цибулею і лимоном

Інгредієнти:

Лосось у вершковому маслі з цибулею і лимоном / Фото: cooking.nytimes.com

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4 філе лосося;

сіль і чорний перець;

1 лимон;

6 ст. л. вершкового масла;

1 пучок зеленої цибулі, тонко нарізаної.

Як приготувати:

Духовку розігрійте до 160 градусів. Промокніть лосося насухо серветкою і приправте сіллю і перцем. Відкладіть. Очистіть цедру лимона широкими смужками. Наріжте лимон часточками для сервірування. У великій жаростійкій сковороді розтопіть масло на середньому вогні. Коли воно спіниться, додайте зелену цибулю і цедру лимона, приправте сіллю і перцем. Готуйте, періодично помішуючи, від 3 до 6 хвилин, доки масло не стане коричневим і ви відчуєте горіховий аромат. Додайте склянку води. Перемішайте. Викладіть лосось шкірою вниз, накрийте сковороду і запікайте до готовності.

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