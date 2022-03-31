Рецепт мексиканского обеда для Скорпионов, любителей острого и экзотического

Продолжаем делиться рецептами, которые идеально характеризуют ну и подходят каждому из 12-ти знаков зодиака.
Для мегаактивных Овнов приготовьте бархатное куриное филе, такая еда поможет им восстановить силы.
Рецепт обеда для Скорпионов / Фото: instagram.com/feedme_daily, www.deccanherald.com
Скорпионы же – люди с резким нравом, готовы к открытиям и очень любят все новое и неизведанное. За словом в карман Скорпионы никогда не лезут, остры на язык, такую же еду большинство из них и предпочитает.
Мексиканская кухня, в частности чили кон карна, острая практически вся. Рецептов этого обеда, которого хватит на всю семью, много.
Неотъемлемые ингредиенты – фарш или очень мелко нарезанное мясо, красная фасоль, томаты и перец чили.
Подавайте с хлебом, лавашем или картофельными чипсами.
Рецепт от milaisto.
Мексиканский обед чили кон карне для Скорпионов
Ингредиенты:
- фарш говяжий (свиной) – 500 г;
- лук – 2-3 шт.;
- томаты в собственном соку – 1 банка;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- фасоль консервированная – 300 г;
- чеснок – по вкусу;
- молотый кориандр, орегано, зира – по щепотке;
- острый перец маринованный, хлопья чили – по вкусу;
- свежая кинза – пучок.
Рыб можно приятно удивить вкусной и нежной скумбрии. Как ее сделать – смотрите здесь.
Как приготовить: ⠀
- Лук нарезать кубиками, чеснок раздавить ножом, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавить фарш и, разбивая его лопаткой, обжарить вместе с луком. Добавить томатную пасту и томаты, приправить солью, перцем и всеми сухими специями. Тушить до готовности фарша, при необходимости подливать воду.
- Добавить красную фасоль, халапеньо и часть свежей кинзы. Готовить 5 минут.
- Подавать с кинзой.
Здесь смотрите еще один вариант мексиканского обеда чили кон карне.