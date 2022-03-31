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Рецепт мексиканского обеда для Скорпионов, любителей острого и экзотического

Ирина Маслова
31 марта, 11:37
Называется это блюдо чили кон карне. Основные ингредиенты фарш, фасоль, томатная паста. Безусловно нужен острый перец

Продолжаем делиться рецептами, которые идеально характеризуют ну и подходят каждому из 12-ти знаков зодиака.

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Рецепт обеда для Скорпионов / Фото: instagram.com/feedme_daily, www.deccanherald.com

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Скорпионы же – люди с резким нравом, готовы к открытиям и очень любят все новое и неизведанное. За словом в карман Скорпионы никогда не лезут, остры на язык, такую же еду большинство из них и предпочитает.

Мексиканская кухня, в частности чили кон карна, острая практически вся. Рецептов этого обеда, которого хватит на всю семью, много.

Неотъемлемые ингредиенты – фарш или очень мелко нарезанное мясо, красная фасоль, томаты и перец чили.

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Подавайте с хлебом, лавашем или картофельными чипсами.

Рецепт от milaisto.

Мексиканский обед чили кон карне для Скорпионов

Мексиканский обед чили кон карне для Скорпионов / Фото: instagram.com/milaisto

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Ингредиенты:

  • фарш говяжий (свиной) – 500 г;
  • лук – 2-3 шт.;
  • томаты в собственном соку – 1 банка;
  • томатная паста – 1 ст. л.;
  • фасоль консервированная – 300 г;
  • чеснок – по вкусу;
  • молотый кориандр, орегано, зира – по щепотке;
  • острый перец маринованный, хлопья чили – по вкусу;
  • свежая кинза – пучок.

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Как приготовить: ⠀

  1. Лук нарезать кубиками, чеснок раздавить ножом, обжарить на растительном масле до золотистого цвета.
  2. Добавить фарш и, разбивая его лопаткой, обжарить вместе с луком. Добавить томатную пасту и томаты, приправить солью, перцем и всеми сухими специями. Тушить до готовности фарша, при необходимости подливать воду.
  3. Добавить красную фасоль, халапеньо и часть свежей кинзы. Готовить 5 минут.
  4. Подавать с кинзой.

Здесь смотрите еще один вариант мексиканского обеда чили кон карне.