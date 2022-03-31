Рецепт мексиканського обіду для Скорпіонів, любителів гострого та екзотичного

Продовжуємо ділитися рецептами, які ідеально характеризують та підходять кожному з 12-тьох знаків зодіаку.
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Рецепт обіду для Скорпіонів / Фото: instagram.com/feedme_daily, www.deccanherald.com
Скорпіони ж – люди з різкою вдачею, готові до відкриттів і дуже люблять все нове та незвідане. По слово в кишеню Скорпіони ніколи не лізуть, гострі на язик, такій їжі більшість з них і віддає перевагу.
Мексиканська кухня, зокрема чилі кон карна, гостра практично вся. Рецептів цього обіду, якого вистачить на сім'ю, чимало.
Невід'ємні інгредієнти – фарш або дуже дрібно нарізане м'ясо, червона квасоля, томати та перець чилі.
Подавайте з хлібом, лавашем або картопляними чипсами.
Рецепт від milaisto.
Мексиканський обід чилі кон карне для Скорпіонів
Інгредієнти:
- фарш яловичий (свинячий) – 500 г;
- цибуля – 2-3 шт.;
- томати у власному соку – 1 бляшанка;
- томатна паста – 1 ст. л.;
- квасоля консервована – 300 г;
- часник – за смаком;
- мелений коріандр, орегано, зіра – по щіпці;
- гострий перець маринований, пластівці чилі – за смаком;
- свіжа кінза – пучок.
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Як приготувати: ⠀
- Цибулю нарізати кубиками, часник розчавити ножем, обсмажити на олії до золотавого кольору.
- Додати фарш і, розбиваючи його лопаткою, обсмажити разом з цибулею. Додати томатну пасту та томати, приправити сіллю, перцем та всіма сухими спеціями. Тушкувати до готовності фаршу, за необхідності підливати воду.
- Додати червону квасолю, халапеньйо та частину свіжої кінзи. Готувати 5 хвилин.
- Подавати з кінзою.
Тут дивіться ще один варіянт мексиканського обіду чилі кон карне.