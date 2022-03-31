Рецепт мексиканського обіду для Скорпіонів, любителів гострого та екзотичного

Продовжуємо ділитися рецептами, які ідеально характеризують та підходять кожному з 12-тьох знаків зодіаку.

Для мегаактивних Овнів приготуйте оксамитове куряче філе, така їжа допоможе їм відновити сили.

Рецепт обіду для Скорпіонів / Фото: instagram.com/feedme_daily, www.deccanherald.com

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Скорпіони ж – люди з різкою вдачею, готові до відкриттів і дуже люблять все нове та незвідане. По слово в кишеню Скорпіони ніколи не лізуть, гострі на язик, такій їжі більшість з них і віддає перевагу.

Мексиканська кухня, зокрема чилі кон карна, гостра практично вся. Рецептів цього обіду, якого вистачить на сім'ю, чимало.

Невід'ємні інгредієнти – фарш або дуже дрібно нарізане м'ясо, червона квасоля, томати та перець чилі.

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Подавайте з хлібом, лавашем або картопляними чипсами.

Рецепт від milaisto.

Мексиканський обід чилі кон карне для Скорпіонів

Мексиканський обід чилі кон карне для Скорпіонів / Фото: instagram.com/milaisto

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Інгредієнти:

фарш яловичий (свинячий) – 500 г;

цибуля – 2-3 шт.;

томати у власному соку – 1 бляшанка;

томатна паста – 1 ст. л.;

квасоля консервована – 300 г;

часник – за смаком;

мелений коріандр, орегано, зіра – по щіпці;

гострий перець маринований, пластівці чилі – за смаком;

свіжа кінза – пучок.

Риб можна приємно здивувати смачною та ніжною скумбрією. Як її зробити – дивіться тут.

Як приготувати: ⠀

Цибулю нарізати кубиками, часник розчавити ножем, обсмажити на олії до золотавого кольору. Додати фарш і, розбиваючи його лопаткою, обсмажити разом з цибулею. Додати томатну пасту та томати, приправити сіллю, перцем та всіма сухими спеціями. Тушкувати до готовності фаршу, за необхідності підливати воду. Додати червону квасолю, халапеньйо та частину свіжої кінзи. Готувати 5 хвилин. Подавати з кінзою.

Тут дивіться ще один варіянт мексиканського обіду чилі кон карне.