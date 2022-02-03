Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Рецепт нежных йогуртовых булочек – вы будете возвращаться к ним снова

Ирина Маслова
3 февраля, 08:07
Здесь какого вкуса будет йогурт – непринципиально. Автор рецепта советует брать любой питьевой. Кроме йогурта, нужно полстакана молока

Способов приготовления ароматных булочек не счесть. Это могут быть "выпрыгивающие" поповеры, они выпекаются на блинном тесте, или те, в составе которых есть йогурт.

Советуем начинать с натурального, а потом, а к этому рецепту вы обязательно вернетесь, можно брать питьевой йогурт с разными вкусами.

Йогуртовые булочки / Фото: instagram.com/taya_bachinskaya

Реклама

Соответственно, сахара в этом случае нужно класть меньше.

Автор рецепта taya_bachinskaya предлагает украсить готовые булочки сахарной пудрой. Еще можно попробовать взять в качестве украшения штрейзель.

Йогуртовые булочки

Йогуртовые булочки / Фото: instagram.com/taya_bachinskaya

Реклама

Ингредиенты:

  • 100 г молока;
  • 4 ст. л. сахара;
  • 7 г сухих или 20 мокрых дрожжей;
  • 200 г питьевого йогурта (любого вкуса);
  • 60 г сливочного масла;
  • соль;
  • 450-500 г муки;
  • 1 яйцо.

А если у вас нашлась черствая булочка, то из нее можно приготовить нежный пудинг с английским кремом. Рецепт ищите здесь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Молоко немного подогреть, растворить в нем две ложки сахара и дрожжи. Оставить на 5-10 минут.
  2. Яйцо, оставшийся сахар, соль и йогурт комнатной температуры смешать венчиком, добавить молоко с дрожжами, перемешать.
  3. Частями ввести муку, в конце – растопленное масло и вымесить гладкое однородное тесто. Оставить для подъема на час в теплом месте.
  4. Сформировать булочки, скатать в шарики и оставить на расстойку на 45 минут. Смазать яйцом с молоком и выпекать при 180 градусах до золотистого цвета. Время зависит от особенностей духовки.
  5. Готовые булочки посыпать пудрой.