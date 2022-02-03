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Рецепт ніжних йогуртових булочок – ви повертатиметеся до них знову

Ірина Маслова
3 лютого, 08:07
Тут якого смаку буде йогурт – неважливо. Авторка рецепта радить брати будь-який питний. Крім йогурту, потрібно пів склянки молока

Способів приготування ароматних булочок не злічити. Це можуть бути поповери, "що вистрибують", вони випікаються на млинцевому тісті або ті, у складі яких є йогурт.

Радимо починати з натурального, а потім, а до цього рецепта ви обов'язково повернетеся, можна брати питний йогурт з різними смаками.

Йогуртові булочки / Фото: instagram.com/taya_bachinskaya

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Відповідно цукру в цьому випадку потрібно класти менше.

Авторка рецепта taya_bachinskaya пропонує прикрасити готові булочки цукровою пудрою. Ще можна спробувати взяти як прикрасу штрейзель.

Йогуртові булочки

Йогуртові булочки / Фото: instagram.com/taya_bachinskaya

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Інгредієнти:

  • 100 г молока;
  • 4 ст. л. цукру;
  • 7 г сухих або 20 мокрих дріжджів;
  • 200 г питного йогурту (будь-якого смаку);
  • 60 г вершкового масла;
  • сіль;
  • 450-500 г борошна;
  • 1 яйце.

А якщо у вас знайшлася черства булочка, то з неї можна приготувати ніжний пудинг з англійським кремом. Рецепт шукайте тут.

Як приготувати:

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  1. Молоко трохи підігріти, розчинити у ньому дві ложки цукру та дріжджі. Залишити на 5-10 хвилин.
  2. Яйце, решту цукру, сіль і йогурт кімнатної температури змішати вінчиком, додати молоко з дріжджами, перемішати.
  3. Частинами ввести борошно, наприкінці – розтоплене масло та вимісити гладке однорідне тісто. Залишити для підйому на годину в теплому місці.
  4. Сформувати булочки, скачати в кульки та залишити на вистоювання на 45 хвилин. Змастити яйцем з молоком і випікати за 180 градусів до золотавого кольору. Час залежить від особливостей духовки.
  5. Готові булочки посипати пудрою.