Рецепт паски в мультиварке – в тесто идут творог и немного шоколада

Паски в мультиварке получаются чуть непривычной формы, более плоской. Но такой пасхальный хлеб удобней декорировать, да и самой глазури и дополнительных ингредиентов на верхушке сравнительно больше.
Это паска без заморочек, в том смысле, что она обязательно поднимется, мультиварка ей в этом поможет.
Творожная паска в мультиварке / Фото: Коллаж: Сегодня
Рецепт от demi_kitchen предусматривает два этапа подъема теста – один час и полчаса.
Тертый шоколад добавляется перед самым выпеканием. Украшайте по своему вкусу.
Творожная паска в мультиварке
Творожная паска в мультиварке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- мука – 500 г;
- сливочное масло – 100 г;
- творог 9% – 150-200 г;
- дрожжи – 3 ч. л.;
- яйца – 2 шт.;
- молоко 3,2% – 120 мл;
- сахар – 150 г;
- соль и ванилин – по половине ч. л.;
- темный или молочный шоколад – 100 г.
Рецепт очень сочной закарпатской паски, которая выпекается с медом, читайте здесь.
Как приготовить:
- Разогреть немного молоко и развести дрожжи. Добавить 2 ст. л. муки и 1 ч. л. сахара. Перемешать, накрыть полотенцем, оставить на 30 минут в теплом месте.
- Взбить яйца с сахаром до светлой однородной массы. Сливочное масло растопить.
- К яичной смеси добавить опару, творог, сливочное масло и ванилин с солью. Перемешать.
- Частями добавить просеянную муку, замесить тесто. Тесто не должно липнуть к рукам.⠀
- Накрыть тесто полотенцем и оставить еще на 60 минут в теплом месте.
- Добавить в тесто тертый шоколад.
- Чашу мультиварки смазать маслом, выложить тесто. Выпекать на режиме подогрев 10 минут.
- Включить режим выпечка, выпекать 1 час 30 минут.
Можно приготовить и быструю творожную пасху со вкусом мороженого, марля для нее не нужна.