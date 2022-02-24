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Рецепт печенья с шоколадной крошкой – оно хрустит и жуется одновременно

Ирина Маслова
24 февраля, 08:15
Это печенье интересно замешивается: часть масла нужно растопить, потом вмешать остальное. Кроме яйца, в тесто понадобятся желтки. Шоколад советуют использовать темный

Когда печенье хрустит и жуется одновременно – это двойное удовольствие. Таким является австралийское печенье АНЗАК, для него нужны овсянка и мед.

Печенье с шоколадной крошкой – одно из самых известных и любимых во многих странах. Придумано оно по неосторожности: шоколад случайно попал в тесто.

Хрустящее печенье с шоколадной крошкой / Фото: www.bonappetit.com

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Неосторожной была американка Рут Уэйкфильд. Именно она придумала рецепт и сколотила на нем громадный капитал.

Рецепт с сайта Вonappetit.com.

Печенье с шоколадной крошкой

Печенье с шоколадной крошкой / Фото: www.bonappetit.com

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Ингредиенты:

  • 200 г муки;
  • 1 ч. л. соли;
  • 4 г соды;
  • 170 г сливочного масла;
  • 200 г коричневого сахара;
  • 50 г сахара;
  • 1 большое яйцо;
  • 2 яичных желтка;
  • ванильный сахар;
  • 170 г темного шоколада.

Здесь найдете рецепт печенья для Овнов – это песочные овечки.

Как приготовить:

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  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Разогреть 115 граммов сливочного масла в сотейнике на среднем огне, около 4 минут. Дайте остыть. Остальное масло нарежьте и добавьте к топленому.
  3. Как только масло растает, добавьте весь сахар и взбивайте, пока сахар не растворится и не останется комочков.
  4. Добавьте яйцо, яичные желтки, ванильный сахар и взбивайте, пока сахар не растворится и смесь не станет однородной, около 30 секунд.
  5. Вмешайте сухие ингредиенты в масляную смесь, затем добавьте нарезанный шоколад и дайте постоять 5-10 минут.
  6. Разложите заготовки на расстоянии на застеленный пергаментом противень. Выпекайте до твердости краев печенья, 8-10 минут. Дайте остыть на противне.