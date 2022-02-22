Рецепт печенья специально для Овнов – как испечь милых песочных овечек

Сегодня, согласно каждому знаку зодиака и его особенностям, можно приготовить все. От романтического и красивого ужина, до выпечки.
Эти удивительные "Овечки" побудили нас предложить испечь их всем, кто родился под знаком Овна.
Готовить его можно всей семьей. Из светлого и шоколадного теста делаются маленькие шарики, которые и создадут всю композицию.
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Рецепт со страницы фудблогера sinichka.recipes.
Печенье "Овечки"
Ингредиенты:
- по 100 г сливочного масла, сахарной пудры;
- яйцо 1 шт.;
- 200 г муки;
- 20 г миндальной муки;
- 1 ч. л. какао.
Здесь найдете рецепт красивого печенья из Молдовы – гогошь.
Как приготовить:
- Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой, добавить яйцо и перемешать до гладкости.
- Добавить муку и миндальную муку, замесить тесто. Разделить на две части. В меньшую часть добавить какао. Обернуть тесто в пленку, убрать в холодильник на 30 минут.
- Туловище сформировать из маленьких шариков из белого теста. Голову, уши и ноги – из теста с какао.
- Зубочисткой сделать глаза, копыта.
- Выпекать 15-17 минут при 180 градусах. Украсить сахарной пудрой.