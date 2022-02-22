Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🤐 Фейки о Донбассе 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Рецепт печенья специально для Овнов – как испечь милых песочных овечек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 февраля, 18:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кроме того, что это печенье очень нежное и симпатичное, оно еще бюджетное. Его получается много, а обойдется оно не дороже ста гривен
Печенье "Овечки"
Печенье "Овечки" / Фото: instagram.com/lenok5lenok

Сегодня, согласно каждому знаку зодиака и его особенностям, можно приготовить все. От романтического и красивого ужина, до выпечки.

Эти удивительные "Овечки" побудили нас предложить испечь их всем, кто родился под знаком Овна.

Реклама

Готовить его можно всей семьей. Из светлого и шоколадного теста делаются маленькие шарики, которые и создадут всю композицию.

Рецепт со страницы фудблогера sinichka.recipes.

Печенье "Овечки"

Печенье "Овечки"
Печенье "Овечки" / Фото: instagram.com/sinichka.recipes/

Реклама

Ингредиенты:

  • по 100 г сливочного масла, сахарной пудры;
  • яйцо 1 шт.;
  • 200 г муки;
  • 20 г миндальной муки;
  • 1 ч. л. какао.

Здесь найдете рецепт красивого печенья из Молдовы – гогошь.

Как приготовить:

Реклама
  1. Мягкое сливочное масло взбить с сахарной пудрой, добавить яйцо и перемешать до гладкости.
  2. Добавить муку и миндальную муку, замесить тесто. Разделить на две части. В меньшую часть добавить какао. Обернуть тесто в пленку, убрать в холодильник на 30 минут.
  3. Туловище сформировать из маленьких шариков из белого теста. Голову, уши и ноги – из теста с какао.
  4. Зубочисткой сделать глаза, копыта.
  5. Выпекать 15-17 минут при 180 градусах. Украсить сахарной пудрой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять