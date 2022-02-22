Рецепт печенья специально для Овнов – как испечь милых песочных овечек

Кроме того, что это печенье очень нежное и симпатичное, оно еще бюджетное. Его получается много, а обойдется оно не дороже ста гривен

Печенье "Овечки" / Фото: instagram.com/lenok5lenok

Сегодня, согласно каждому знаку зодиака и его особенностям, можно приготовить все. От романтического и красивого ужина, до выпечки.

Эти удивительные "Овечки" побудили нас предложить испечь их всем, кто родился под знаком Овна.

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Готовить его можно всей семьей. Из светлого и шоколадного теста делаются маленькие шарики, которые и создадут всю композицию.

Рецепт со страницы фудблогера sinichka.recipes.

Печенье "Овечки"

Печенье "Овечки" / Фото: instagram.com/sinichka.recipes/

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Ингредиенты:

по 100 г сливочного масла, сахарной пудры;

яйцо 1 шт.;

200 г муки;

20 г миндальной муки;

1 ч. л. какао.

Здесь найдете рецепт красивого печенья из Молдовы – гогошь.

Как приготовить:

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