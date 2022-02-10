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Романтический ужин по гороскопу – 12 вариантов ко Дню влюбленных

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 февраля, 20:10
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Стрельцы любят все необычное, просто мясо им не подходит – сделайте японскую отбивную тонкацу. Для Весов важна легкость, индейку в любом виде они оценят. Сочный запеченный лосось подойдет активным Овнам
Ужин по гороскопу на День влюбленных
Ужин по гороскопу на День влюбленных / Фото: Коллаж: Сегодня

Приготовление стола на День святого Валентина начинается с его декора. Это красивые свечи, милые декоративные сердечки, салфетки, посуда.

Конечно, важно то, что будет стоять на таком красивом столе. Мы вспомнили все отличительные черты каждого из 12-ти знаков зодиака и предлагаем вам список блюд, которые идеально им подойдут в этот день.

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Овен – запеченный лосось

Стейк из красной рыбы – для активных и уверенных в себе Овнов
Стейк из красной рыбы – для активных и уверенных в себе Овнов / Фото: freepik.com

Овны – люди, которые любят активничать. И делают это в любых обстоятельствах. Многие из них откровенно не понимают, как можно долго сидеть за столом и наслаждаться едой. Долго расслабляться – это не про Овнов.

Но от ароматного стейка лосося вряд ли кто-то сможет оторваться. Подайте на гарнир овощи.

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Телец – говядина по оригинальному рецепту

Приготовьте для Тельцов говядину по-бургундски
Приготовьте для Тельцов говядину по-бургундски / Фото: instagram.com/marjoriolesya/

Это максимально спокойные, обстоятельные люди. Не любят непредвиденные ситуации, даже теряются, когда все идет не по их плану. Это может расстроить уравновешенных Тельцов.

А вот вкусно поесть эти люди очень любят. Говядина им подойдет. Говядина по-бургундски – это идеальный вариант.

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Близнецы – лазанья

Близнецы очень похожи на лазанью, они такие же гармоничные
Близнецы очень похожи на лазанью, они такие же гармоничные / Фото: freepik.com

Любой человек с любым характером не страшен Близнецам. Они знают подход к каждому, со всеми находят общий язык, словно листы лазаньи с самой разной начинкой. Единственный огромный минус – у Близнецов быстро меняется настроение, тем более когда кто-то вступает с ними в спор.

Расспросите у своих любимых, как они относятся к лазанье и приготовьте. Она, хорошо сделанная, нравится абсолютно всем.

Рак – утка, утиные ножки, грудка

Утку с ягодным соусом должны по достоинству оценить Раки
Утку с ягодным соусом должны по достоинству оценить Раки / Фото: Depositphotos

Это их мясо. Раки – люди эмоциональные, но это не мешает им не растрачивать свое постоянство. К сожалению, большинству Раков очень важно мнение окружающих, они расстраиваются, если не оправдывают чьих-то надежд.

Поэтому сделайте это за них и если влюблены в Рака, то приготовьте сочную утку. Благодарность получите обязательно.

Лев – курица с яркими и неожиданными ингредиентами

Курицу Маренго любил сам Наполеон, поэтому и Львы ее оценят
Курицу Маренго любил сам Наполеон, поэтому и Львы ее оценят / Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/

Потому что сами Львы яркие и непредсказуемые. Многих их амбиции и желание везде и во всем участвовать откровенно раздражают. Есть вероятность, что и в приготовлении романтического ужина они тоже будут принимать участие.

Простите им желание быть в центре событий и руководить всем, порадуйте хорошо приготовленной курицей с оригинальным соусом.

Например, курицей Маренго, которую любил сам Наполеон. Даже сложно представить, в каком восторге будут ваши Лев или Львица.

Дева – кролик и блюда с мясом кролика

Приготовьте для Дев диетического кролика
Приготовьте для Дев диетического кролика / Фото: instagram.com/olgaslutskaya/

Робкие, тихие и спокойные. Девы не любят шума и суеты, разве что в крайне редких случаях. Потому что они застенчивые и несмелые, прямо как кролики.

Эти люди любят легкую еду, ведь в общей своей массе ответственно относятся к своему здоровью. Мясо кролика диетическое, обязательно добавьте к блюду свежий розмарин.

Весы – индейка, приготовленная самыми разными способами

Запеканка с индейкой понравится Весам
Запеканка с индейкой понравится Весам / Фото: instagram.com/hudeu_na_pp_ira/

Еда и как она приготовлена для Весов – не совсем принципиальные вещи. Главное, чтобы всем вокруг было хорошо и спокойно, чтобы все улыбались и радовались. Ведь Весы считают, что это исключительно их заслуга.

Да и у них самих все в жизни под контролем и во всем полный порядок. Им понравится ваша индейка. Вернее, нет, им очень понравится индейка, если Весы будут принимать участие в ее приготовлении.

Скорпион – грибы

Еда, где есть грибы, – это еда Скорпионов
Еда, где есть грибы, – это еда Скорпионов

Планета Скорпионов – Плутон. Продукт Плутона – грибы. Как вариант можно подать Скорпионам фаршированные грибы или тушеные лесные.

Пофантазируйте по поводу дополнительных ингредиентов к грибам, эти люди любят все разнообразное и неожиданное.

Стрелец – отбивные

Удивите Стрельца японской отбивной тонкацу
Удивите Стрельца японской отбивной тонкацу / Фото: instagram.com/lovemynihon/

Эти люди любят все необычное, любят сытную еду. Если уж и есть для них, то для большинства – много. Стрельцов наверняка удивит японская отбивная тонкацу и ее интересная подача.

За романтическим ужином вы будете обсуждать эту отбивную, возможно, получать мелкие замечания по поводу приготовления. Но Стрельцам можно простить все, ведь делают они это не со зла и не потому, что хотят обидеть.

Козерог – острые блюда с бараниной

Требовательные Козероги с удовольствием съедят баранину
Требовательные Козероги с удовольствием съедят баранину / Фото: Depositphotos

Очень особенные люди эти Козероги. Они любят все необычное, любят острое. Грузинские чанахи, которые готовятся с бараниной, можгут произвести впечатление на ваших любимых.

Баранина требует особых стараний, чтобы ничего не испортить. Если не уверены в своих силах, приготовьте говядину. И знайте, Козероги всегда оценят вашу заботу.

Водолей – перепелки

Безудержным Водолеям понравится мясо перепелки
Безудержным Водолеям понравится мясо перепелки / Фото: Depositphotos

Неожиданно, но почему нет? Водолеи любят, когда все очень необычно, возвышенно, недосягаемо. Не стоит бояться браться за перепелок. Та же курица, только в десять раз меньше да и готовится быстрее.

Обязателен гарнир из овощей – Водолеям нужен баланс.

Рыбы – морепродукты (любые)

Практически все Рыбы обожают морепродукты, приготовьте их на 14 февраля
Практически все Рыбы обожают морепродукты, приготовьте их на 14 февраля / Фото: instagram.com/yanabelayaya/

Причем неважно обжарятся они, запекутся или отварятся. Любая забота в их сторону – и вы получите максимальную отдачу. Рыбы дарят своим любимым много и очень ждут такого же в ответ.

Плохо становится всем, если Рыбы этот ответ не получают. Поэтому в День влюбленных нужно постараться вдвойне, чтобы они почувствовали, что дороги и любимы. Все равно заботы и любви Рыбы отдадут вам еще больше.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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