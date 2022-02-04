7 недорогих, но очень симпатичных идей для украшения стола на День влюбленных

День влюбленных для большинства из нас – важный праздник, к которому мы подходим с ответственностью.
Кроме еды, важно декорировать стол, чтобы праздник состоялся во всех направлениях.
И с этим могут справиться десерты в форме сердце. Их можно выложить на красивую тарелку, украсив еще и драже сердечками.
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Обычный цветной картон и бумага, декоративные нитки, бисер и свечи - это все не стоит больших денег, но сможет создать нужную атмосферу.
Способы украшения стола нашли на сайте Sortra.com.
7 недорогих идей, как декорировать стол на День святого Валентина
На фото выше сердца вырезаны из плотного картона или войлочной ткани. Нужны ленты, с помощью которых сердца будут висеть на люстре. Их можно развесить по всей комнате.
Для этих предметов нужно драже или пластиковые сердечки. Обычна розовая лента преобразит любую емкость.
Если есть страсть к рукоделию, свяжите несколько сердец. После праздника их можно подарить близким.
Обычные свечи станут очень классным украшением стола на День влюбленных. Последний штрих – меленькие сердечки из бумаги или войлока.
Выбор декоративных сердец сегодня огромный. Десяток таких, помещенных в прозрачную вазу, – уже праздник. Этот предмет декора можно ставить в центре стола.
Бумажные сердца разных размеров и оттенков могут служить подставками для тарелок и бокалов.
Маленькие свечи на алюминиевых подставках – специально созданы для емкостей с водой. Лепестки роз дополнят эту композицию.
Бисер, розовый, красный и белый, превратят обычные стаканы в красивые подсвечники.