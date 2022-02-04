7 недорогих, но очень симпатичных идей для украшения стола на День влюбленных

Все делается из подручных материалов – бумаги, ткани, лент, ниток. Бисер, свечи, декоративные сердца стоят немного да и послужат не один год

Как украсить стол на День влюбленных / Фото: www.sortra.com

День влюбленных для большинства из нас – важный праздник, к которому мы подходим с ответственностью.

Кроме еды, важно декорировать стол, чтобы праздник состоялся во всех направлениях.

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И с этим могут справиться десерты в форме сердце. Их можно выложить на красивую тарелку, украсив еще и драже сердечками.

Обычный цветной картон и бумага, декоративные нитки, бисер и свечи - это все не стоит больших денег, но сможет создать нужную атмосферу.

Способы украшения стола нашли на сайте Sortra.com.

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Сердцами из картона можно украсить люстру / Фото: www.sortra.com

На фото выше сердца вырезаны из плотного картона или войлочной ткани. Нужны ленты, с помощью которых сердца будут висеть на люстре. Их можно развесить по всей комнате.

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Используйте драже сердечки и розовые ленты / Фото: www.sortra.com

Для этих предметов нужно драже или пластиковые сердечки. Обычна розовая лента преобразит любую емкость.

Вязаные сердечки, красные и розовые, могут служить подставками для бокалов / Фото: www.sortra.com

Если есть страсть к рукоделию, свяжите несколько сердец. После праздника их можно подарить близким.

Свечи можно обмотать декоративными нитями, украсив их тканевыми сердечками / Фото: www.sortra.com

Обычные свечи станут очень классным украшением стола на День влюбленных. Последний штрих – меленькие сердечки из бумаги или войлока.

Купите декоративные сердца и выложите в прозрачную вазу / Фото: www.sortra.com

Выбор декоративных сердец сегодня огромный. Десяток таких, помещенных в прозрачную вазу, – уже праздник. Этот предмет декора можно ставить в центре стола.

Сердечки можно вырезать из простой цветной бумаги и красиво выложить на столе / Фото: www.sortra.com

Бумажные сердца разных размеров и оттенков могут служить подставками для тарелок и бокалов.

Свечи в форме сердца будут выгодно смотреться в вазе с водой / Фото: www.sortra.com

Маленькие свечи на алюминиевых подставках – специально созданы для емкостей с водой. Лепестки роз дополнят эту композицию.

Из стеклянных емкостей можно сделать подсвечники, нужен бисер / Фото: www.sortra.com

Бисер, розовый, красный и белый, превратят обычные стаканы в красивые подсвечники.