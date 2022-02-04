7 недорогих, але дуже симпатичних ідей для прикраси столу на День закоханих

Усе виготовляється з підручних матеріалів – паперу, тканини, стрічок, ниток. Бісер, свічки, декоративні серця коштують небагато та й послужать не один рік

Як прикрасити стіл на День закоханих / Фото: www.sortra.com

День закоханих для більшості з нас є важливим святом, до якого ми підходимо з відповідальністю.

Окрім їжі, важливо декорувати стіл, щоб свято відбулося гідно в усіх напрямках.

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І з цим можуть впоратися десерти у формі серця. Їх можна викласти на красиву тарілку, прикрасивши ще й драже сердечками.

Звичайний кольоровий картон і папір, декоративні нитки, бісер та свічки – це все не коштує великих грошей, але зможе створити потрібну атмосферу.

Способи прикрашання столу знайшли на сайті Sortra.com.

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Серцями з картону можна прикрасити люстру / Фото: www.sortra.com

На фото вище серця вирізані із щільного картону або повстяної тканини. Потрібні стрічки, за допомогою яких серця висітимуть на люстрі. Їх можна розвісити по всій кімнаті.

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Використовуйте драже серця та рожеві стрічки / Фото: www.sortra.com

Для цих предметів потрібно драже або пластикові серця. Звичайна рожева стрічка прикрасить будь-яку ємність.

В'язані серця, червоні та рожеві, можуть служити підставками для келихів. / Фото: www.sortra.com

Якщо є пристрасть до рукоділля, зв'яжіть кілька сердець. Після свята їх можна подарувати близьким.

Свічки можна обмотати декоративними нитками, прикрасивши їх тканинними серцями / Фото: www.sortra.com

Звичайні свічки стануть дуже класною окрасою столу на День закоханих. Останній штрих – маленькі серця з паперу або повсті.

Купіть декоративні серця і викладіть у прозору вазу / Фото: www.sortra.com

Вибір декоративних сердець сьогодні величезний. Десяток таких, поміщених у прозору вазу, – вже свято. Цей предмет декору можна ставити у центрі столу.

Серця можна вирізати з простого кольорового паперу і красиво викласти на столі / Фото: www.sortra.com

Паперові серця різних розмірів та відтінків можуть бути підставками для тарілок і бокалів.

Свічки у формі серця матимуть вигідний вигляд у вазі з водою / Фото: www.sortra.com

Маленькі свічки на алюмінієвих підставках – спеціяльно створені для ємностей з водою. Пелюстки троянд доповнять цю композицію.

Зі скляних ємностей можна зробити свічники, потрібен бісер / Фото: www.sortra.com

Бісер, рожевий, червоний та білий, перетворить звичайні склянки на красиві свічники.