7 недорогих, але дуже симпатичних ідей для прикраси столу на День закоханих

День закоханих для більшості з нас є важливим святом, до якого ми підходимо з відповідальністю.
Окрім їжі, важливо декорувати стіл, щоб свято відбулося гідно в усіх напрямках.
І з цим можуть впоратися десерти у формі серця. Їх можна викласти на красиву тарілку, прикрасивши ще й драже сердечками.
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Звичайний кольоровий картон і папір, декоративні нитки, бісер та свічки – це все не коштує великих грошей, але зможе створити потрібну атмосферу.
Способи прикрашання столу знайшли на сайті Sortra.com.
7 недорогих ідей, як прикрасити стіл на День святого Валентина
На фото вище серця вирізані із щільного картону або повстяної тканини. Потрібні стрічки, за допомогою яких серця висітимуть на люстрі. Їх можна розвісити по всій кімнаті.
Для цих предметів потрібно драже або пластикові серця. Звичайна рожева стрічка прикрасить будь-яку ємність.
Якщо є пристрасть до рукоділля, зв'яжіть кілька сердець. Після свята їх можна подарувати близьким.
Звичайні свічки стануть дуже класною окрасою столу на День закоханих. Останній штрих – маленькі серця з паперу або повсті.
Вибір декоративних сердець сьогодні величезний. Десяток таких, поміщених у прозору вазу, – вже свято. Цей предмет декору можна ставити у центрі столу.
Паперові серця різних розмірів та відтінків можуть бути підставками для тарілок і бокалів.
Маленькі свічки на алюмінієвих підставках – спеціяльно створені для ємностей з водою. Пелюстки троянд доповнять цю композицію.
Бісер, рожевий, червоний та білий, перетворить звичайні склянки на красиві свічники.