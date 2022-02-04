Десерти у формі серця на 14 лютого – рецепти рулетів з малиною та шоколадного печива

Форма серця рулетикам надається руками, для печива зручніше використовувати форми. До малинової начинки потрібно додати крохмаль і трохи апельсинової цедри

Десерти у формі серця на День закоханих / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ґрунтовно готуєтеся до цього свята, то можна приготувати і особливу основну страву, і закуски, і салат.

День святого Валентина – це насамперед солодощі. Їх даруватимуть одне одному закохані та близькі друзі.

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Десерти у формі серця, привод зобов'язує, можуть бути простими, але дуже смачними.

Рулетики з малиною можна вважати практично дієтичними, а печиво задовольнить любителів шоколаду.

Рецепт рулетиків з малиною знайшли на сайті Нandletheheat.com. Їх можна прикрасити шоколадною пастою за допомогою кондитерського мішка прямо перед подачею.

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Шоколадне печиво за рецептом від Тwopeasandtheirpod.comприкрашається темним шоколадом наполовину, як видно на фото.

Шоколадне печиво у формі серця

Шоколадне печиво у формі серця / Фото: www.twopeasandtheirpod.com

Інгредієнти:

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300 г борошна;

60 г какао-порошку;

1/2 ч. л. солі;

100 г цукру плюс 2 ст. л.;

200 г вершкового масла кімнатної температури;

1 ч. л. ванільного екстракту;

темний або молочний шоколад і драже для прикраси.

Рецепт красивого печива "Червоний оксамит" до Дня закоханих знайдете тут.

Як приготувати:

Борошно, какао та сіль просійте разом. Відкладіть. Міксером збийте масло та цукор до легкої та повітряної маси, близько 3 хвилин. Змішайте з ванільним екстрактом. Додайте частинами борошняну суміш і перемішайте до однорідності. Між двома деками пергаменту розкачайте тісто завтовшки 2 см, остудіть впродовж 30 хвилин. Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом, виріжте печиво за допомогою форми. Розкладіть печиво на підготовленому деку. Випікайте 15 хвилин, дайте охолонути на решітці. Коли печиво охолоне, зануріть у розтоплений шоколад. Прикрасьте за смаком.

Рулетики з малиною у формі серця

Рулетики з малиною у формі серця / Фото: handletheheat.com

Інгредієнти для тіста:

200 мл теплого молока;

1/3 склянки теплої води;

1 упаковка розпушувача;

3 ст. л. цукру;

400-450 г борошна;

1 ч. л. солі.

Для начинки:

300 г замороженої малини;

50 г цукру;

по 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю та цедри апельсина.

Для глазурі:

шоколадно-горіхова глазур.

Тут знайдете рецепт та відео з приготування піци у вигляді серця.

Як приготувати: