Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua

Готуємо тунець

Вечеря за півгодини

Крабові палички

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Десерти у формі серця на 14 лютого – рецепти рулетів з малиною та шоколадного печива

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 08:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Форма серця рулетикам надається руками, для печива зручніше використовувати форми. До малинової начинки потрібно додати крохмаль і трохи апельсинової цедри
Десерти у формі серця на День закоханих
Десерти у формі серця на День закоханих / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ґрунтовно готуєтеся до цього свята, то можна приготувати і особливу основну страву, і закуски, і салат.

День святого Валентина – це насамперед солодощі. Їх даруватимуть одне одному закохані та близькі друзі.

Реклама

Десерти у формі серця, привод зобов'язує, можуть бути простими, але дуже смачними.

Рулетики з малиною можна вважати практично дієтичними, а печиво задовольнить любителів шоколаду.

Рецепт рулетиків з малиною знайшли на сайті Нandletheheat.com. Їх можна прикрасити шоколадною пастою за допомогою кондитерського мішка прямо перед подачею.

Реклама

Шоколадне печиво за рецептом від Тwopeasandtheirpod.comприкрашається темним шоколадом наполовину, як видно на фото.

Шоколадне печиво у формі серця

Шоколадне печиво у формі серця
Шоколадне печиво у формі серця / Фото: www.twopeasandtheirpod.com

Інгредієнти:

Реклама
  • 300 г борошна;
  • 60 г какао-порошку;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 100 г цукру плюс 2 ст. л.;
  • 200 г вершкового масла кімнатної температури;
  • 1 ч. л. ванільного екстракту;
  • темний або молочний шоколад і драже для прикраси.

Рецепт красивого печива "Червоний оксамит" до Дня закоханих знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Борошно, какао та сіль просійте разом. Відкладіть.
  2. Міксером збийте масло та цукор до легкої та повітряної маси, близько 3 хвилин. Змішайте з ванільним екстрактом. Додайте частинами борошняну суміш і перемішайте до однорідності.
  3. Між двома деками пергаменту розкачайте тісто завтовшки 2 см, остудіть впродовж 30 хвилин.
  4. Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом, виріжте печиво за допомогою форми. Розкладіть печиво на підготовленому деку.
  5. Випікайте 15 хвилин, дайте охолонути на решітці.
  6. Коли печиво охолоне, зануріть у розтоплений шоколад. Прикрасьте за смаком.

Рулетики з малиною у формі серця

Рулетики з малиною у формі серця
Рулетики з малиною у формі серця / Фото: handletheheat.com

Інгредієнти для тіста:

  • 200 мл теплого молока;
  • 1/3 склянки теплої води;
  • 1 упаковка розпушувача;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 400-450 г борошна;
  • 1 ч. л. солі.

Для начинки:

  • 300 г замороженої малини;
  • 50 г цукру;
  • по 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю та цедри апельсина.

Для глазурі:

  • шоколадно-горіхова глазур.

Тут знайдете рецепт та відео з приготування піци у вигляді серця.

Як приготувати:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Для тіста з'єднайте всі інгредієнти та перемішайте міксером до однорідності. Перекладіть тісто на посипану мукою робочу поверхню, накрийте і дайте постояти 10 хвилин.
  3. Для начинки змішайте малину з цукром, кукурудзяним крохмалем та цедрою апельсина.
  4. Після того, як тісто відпочило, розкачайте прямокутник завтовшки 2-3 см. Змажте малиновою сумішшю. Почавши з довгого боку, щільно загорніть тісто, зупинившись у центрі. Загорніть другий бік у рулет, зупинившись, коли два боки зійдуться посередині. Акуратно притисніть один до одного.
  5. Гострим ножем розріжте тісто на 10 рівних частин. Сформуйте зі шматочків сердечка, затиснувши нижню частину рулету між двома пальцями.
  6. Помістіть на змащений маслом пергамент і перенесіть на деко.
  7. Випікайте близько 25 хвилин. Дайте охолонути на решітці щонайменше 5 хвилин.
  8. Прикрасьте шоколадною пастою перед подачею.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти