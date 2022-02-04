Десерти у формі серця на 14 лютого – рецепти рулетів з малиною та шоколадного печива

Якщо ґрунтовно готуєтеся до цього свята, то можна приготувати і особливу основну страву, і закуски, і салат.
День святого Валентина – це насамперед солодощі. Їх даруватимуть одне одному закохані та близькі друзі.
Десерти у формі серця, привод зобов'язує, можуть бути простими, але дуже смачними.
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Рулетики з малиною можна вважати практично дієтичними, а печиво задовольнить любителів шоколаду.
Рецепт рулетиків з малиною знайшли на сайті Нandletheheat.com. Їх можна прикрасити шоколадною пастою за допомогою кондитерського мішка прямо перед подачею.
Шоколадне печиво за рецептом від Тwopeasandtheirpod.comприкрашається темним шоколадом наполовину, як видно на фото.
Шоколадне печиво у формі серця
Інгредієнти:
- 300 г борошна;
- 60 г какао-порошку;
- 1/2 ч. л. солі;
- 100 г цукру плюс 2 ст. л.;
- 200 г вершкового масла кімнатної температури;
- 1 ч. л. ванільного екстракту;
- темний або молочний шоколад і драже для прикраси.
Рецепт красивого печива "Червоний оксамит" до Дня закоханих знайдете тут.
Як приготувати:
- Борошно, какао та сіль просійте разом. Відкладіть.
- Міксером збийте масло та цукор до легкої та повітряної маси, близько 3 хвилин. Змішайте з ванільним екстрактом. Додайте частинами борошняну суміш і перемішайте до однорідності.
- Між двома деками пергаменту розкачайте тісто завтовшки 2 см, остудіть впродовж 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментом, виріжте печиво за допомогою форми. Розкладіть печиво на підготовленому деку.
- Випікайте 15 хвилин, дайте охолонути на решітці.
- Коли печиво охолоне, зануріть у розтоплений шоколад. Прикрасьте за смаком.
Рулетики з малиною у формі серця
Інгредієнти для тіста:
- 200 мл теплого молока;
- 1/3 склянки теплої води;
- 1 упаковка розпушувача;
- 3 ст. л. цукру;
- 400-450 г борошна;
- 1 ч. л. солі.
Для начинки:
- 300 г замороженої малини;
- 50 г цукру;
- по 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю та цедри апельсина.
Для глазурі:
- шоколадно-горіхова глазур.
Тут знайдете рецепт та відео з приготування піци у вигляді серця.
Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Для тіста з'єднайте всі інгредієнти та перемішайте міксером до однорідності. Перекладіть тісто на посипану мукою робочу поверхню, накрийте і дайте постояти 10 хвилин.
- Для начинки змішайте малину з цукром, кукурудзяним крохмалем та цедрою апельсина.
- Після того, як тісто відпочило, розкачайте прямокутник завтовшки 2-3 см. Змажте малиновою сумішшю. Почавши з довгого боку, щільно загорніть тісто, зупинившись у центрі. Загорніть другий бік у рулет, зупинившись, коли два боки зійдуться посередині. Акуратно притисніть один до одного.
- Гострим ножем розріжте тісто на 10 рівних частин. Сформуйте зі шматочків сердечка, затиснувши нижню частину рулету між двома пальцями.
- Помістіть на змащений маслом пергамент і перенесіть на деко.
- Випікайте близько 25 хвилин. Дайте охолонути на решітці щонайменше 5 хвилин.
- Прикрасьте шоколадною пастою перед подачею.