Печиво "Червоний оксамит" на День закоханих – смачний рецепт

Головне – це якісний барвник, без нього такого насиченого кольору не буде. Печиво виходить з тріщинками і прикрашається цукровою пудрою

Печиво "Червоний оксамит" / Фото: instagram.com/grin_ta

Добірку рецептів з основної страви, салату, закусок на День закоханих ми публікували, тепер варто зосередитися на десертах.

Сьогодні – це красиве та розсипчасте печиво "Червоний оксамит". Випікається на молоці з невеликою кількістю какао. Замість вершкового масла – олія.

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Прикрасити можна або просто цукровою пудрою, або додати до неї трохи знову ж таки какао.

Рецепт зі сторінки tata.gotovit.

Печиво "Червоний оксамит"

Печиво "Червоний оксамит" / Фото: instagram.com/tata.gotovit

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Інгредієнти:

борошно – 220 г;

розпушувач – 1 ст. л.;

какао – 1 ч. л. з гіркою;

дрібка солі;

яйце – 1 шт.;

цукор – 150 г;

молоко – 45 мл;

соняшникова олія – 50 мл;

барвник – 15 крапель;

цукрова пудра.

Ще спробуйте здивувати на День святого Валентина дуже простою, але смачною піцою у формі серця. Рецепт з відео дивіться тут.



Як приготувати: