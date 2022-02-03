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Печиво "Червоний оксамит" на День закоханих – смачний рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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3 лютого, 17:20
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Головне – це якісний барвник, без нього такого насиченого кольору не буде. Печиво виходить з тріщинками і прикрашається цукровою пудрою
Печиво "Червоний оксамит"
Печиво "Червоний оксамит" / Фото: instagram.com/grin_ta

Добірку рецептів з основної страви, салату, закусок на День закоханих ми публікували, тепер варто зосередитися на десертах.

Сьогодні – це красиве та розсипчасте печиво "Червоний оксамит". Випікається на молоці з невеликою кількістю какао. Замість вершкового масла – олія.

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Прикрасити можна або просто цукровою пудрою, або додати до неї трохи знову ж таки какао.

Рецепт зі сторінки tata.gotovit.

Печиво "Червоний оксамит"

Печиво "Червоний оксамит"
Печиво "Червоний оксамит" / Фото: instagram.com/tata.gotovit

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Інгредієнти:

  • борошно – 220 г;
  • розпушувач – 1 ст. л.;
  • какао – 1 ч. л. з гіркою;
  • дрібка солі;
  • яйце – 1 шт.;
  • цукор – 150 г;
  • молоко – 45 мл;
  • соняшникова олія – 50 мл;
  • барвник – 15 крапель;
  • цукрова пудра.

Ще спробуйте здивувати на День святого Валентина дуже простою, але смачною піцою у формі серця. Рецепт з відео дивіться тут.

Як приготувати:

  1. З'єднати борошно, розпушувач, какао та дрібку солі. Окремо яйце змішати з цукром, додати молоко, соняшникову олію та барвник. З'єднати рідку та суху маси.
  2. Накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 2 години.
  3. Сформувати невеликі кульки, обваляти в цукровій пудрі та викласти на деко, застелене пергаментом.
  4. Випікати за 180 градусів 13 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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