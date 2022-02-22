Рецепт печива для Овнів – як спекти милих пісочних овечок

Сьогодні, згідно з кожним знаку зодіаку та його особливостям, можна приготувати все. Від романтичної та красивої вечері до випічки.
Ці дивовижні "Овечки" спонукали нас запропонувати спекти їх усім, хто народився під знаком Овна.
Готувати його можна всією сім'єю. Зі світлого і шоколадного тіста робляться маленькі кульки, які і створять всю композицію.
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Рецепт зі сторінки фудблогерки sinichka.recipes.
Печиво "Овечки"
Інгредієнти:
- по 100 г вершкового масла, цукрової пудри;
- яйце 1 шт.;
- 200 г борошна;
- 20 г мигдального борошна;
- 1 ч. л. какао.
Тут знайдете рецепт красивого печива з Молдови – гогош.
Як приготувати:
- М'яке вершкове масло збити з цукровою пудрою, додати яйце і перемішати до гладкості.
- Додати борошно та мигдальне борошно, замісити тісто. Поділити на дві частини. У меншу частину додати какао. Обгорнути тісто у плівку, прибрати в холодильник на 30 хвилин.
- Тулуб сформувати з маленьких кульок з білого тіста. Голову, вуха та ноги – з тіста з какао.
- Зубочисткою зробити очі, копита.
- Випікати 15-17 хвилин за 180 градусів. Прикрасити цукровою пудрою.