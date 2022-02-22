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Рецепт печива для Овнів – як спекти милих пісочних овечок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 лютого, 18:35
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Крім того, це печиво дуже ніжне і симпатичне, воно ще бюджетне. Його виходить багато, а обійдеться воно не дорожче ста гривень
Печиво "Овечки"
Печиво "Овечки" / Фото: instagram.com/lenok5lenok

Сьогодні, згідно з кожним знаку зодіаку та його особливостям, можна приготувати все. Від романтичної та красивої вечері до випічки.

Ці дивовижні "Овечки" спонукали нас запропонувати спекти їх усім, хто народився під знаком Овна.

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Готувати його можна всією сім'єю. Зі світлого і шоколадного тіста робляться маленькі кульки, які і створять всю композицію.

Рецепт зі сторінки фудблогерки sinichka.recipes.

Печиво "Овечки"

Печиво "Овечки"
Печиво "Овечки" / Фото: instagram.com/sinichka.recipes/

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Інгредієнти:

  • по 100 г вершкового масла, цукрової пудри;
  • яйце 1 шт.;
  • 200 г борошна;
  • 20 г мигдального борошна;
  • 1 ч. л. какао.

Тут знайдете рецепт красивого печива з Молдови – гогош.

Як приготувати:

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  1. М'яке вершкове масло збити з цукровою пудрою, додати яйце і перемішати до гладкості.
  2. Додати борошно та мигдальне борошно, замісити тісто. Поділити на дві частини. У меншу частину додати какао. Обгорнути тісто у плівку, прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  3. Тулуб сформувати з маленьких кульок з білого тіста. Голову, вуха та ноги – з тіста з какао.
  4. Зубочисткою зробити очі, копита.
  5. Випікати 15-17 хвилин за 180 градусів. Прикрасити цукровою пудрою.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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