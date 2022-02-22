Рецепт печива для Овнів – як спекти милих пісочних овечок

Крім того, це печиво дуже ніжне і симпатичне, воно ще бюджетне. Його виходить багато, а обійдеться воно не дорожче ста гривень

Печиво "Овечки" / Фото: instagram.com/lenok5lenok

Сьогодні, згідно з кожним знаку зодіаку та його особливостям, можна приготувати все. Від романтичної та красивої вечері до випічки.

Ці дивовижні "Овечки" спонукали нас запропонувати спекти їх усім, хто народився під знаком Овна.

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Готувати його можна всією сім'єю. Зі світлого і шоколадного тіста робляться маленькі кульки, які і створять всю композицію.

Рецепт зі сторінки фудблогерки sinichka.recipes.

Печиво "Овечки"

Печиво "Овечки" / Фото: instagram.com/sinichka.recipes/

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Інгредієнти:

по 100 г вершкового масла, цукрової пудри;

яйце 1 шт.;

200 г борошна;

20 г мигдального борошна;

1 ч. л. какао.

Тут знайдете рецепт красивого печива з Молдови – гогош.

Як приготувати:

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