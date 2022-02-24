Рецепт печива із шоколадною крихтою – воно хрумтить і жується одночасно

Коли печиво хрумтить і жується одночасно – це подвійне задоволення. Таким є австралійське печиво АНЗАК, для нього потрібні вівсянка та мед.

Печиво із шоколадною крихтою – одне з найвідоміших та найулюбленіших у багатьох країнах. Придумане воно з необережності: шоколад випадково потрапив у тісто.

Хрумке печиво з шоколадною крихтою / Фото: www.bonappetit.com

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Необережною була американка Рут Вейкфільд. Саме вона вигадала рецепт і сколотила на ньому величезний капітал.

Рецепт із сайту Вonappetit.com.

Печиво із шоколадною крихтою

Печиво із шоколадною крихтою / Фото: www.bonappetit.com

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Інгредієнти:

200 г борошна;

1 ч. л. солі;

4 г соди;

170 г вершкового масла;

200 г коричневого цукру;

50 г цукру;

1 велике яйце;

2 яєчні жовтки;

ванільний цукор;

170 г чорного шоколаду.

Тут знайдете рецепт печива для Овнів – це пісочні овечки.

Як приготувати:

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