Рецепт печива із шоколадною крихтою – воно хрумтить і жується одночасно

Коли печиво хрумтить і жується одночасно – це подвійне задоволення. Таким є австралійське печиво АНЗАК, для нього потрібні вівсянка та мед.
Печиво із шоколадною крихтою – одне з найвідоміших та найулюбленіших у багатьох країнах. Придумане воно з необережності: шоколад випадково потрапив у тісто.
Хрумке печиво з шоколадною крихтою / Фото: www.bonappetit.com
Необережною була американка Рут Вейкфільд. Саме вона вигадала рецепт і сколотила на ньому величезний капітал.
Рецепт із сайту Вonappetit.com.
Печиво із шоколадною крихтою
Печиво із шоколадною крихтою / Фото: www.bonappetit.com
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 1 ч. л. солі;
- 4 г соди;
- 170 г вершкового масла;
- 200 г коричневого цукру;
- 50 г цукру;
- 1 велике яйце;
- 2 яєчні жовтки;
- ванільний цукор;
- 170 г чорного шоколаду.
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Як приготувати:
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Розігріти 115 г вершкового масла в сотейнику на середньому вогні, близько 4 хвилин. Дайте охолонути. Решту маслу наріжте і додайте до топленого.
- Щойно масло розтане, додайте весь цукор і збивайте, доки цукор не розчиниться і залишиться грудочок.
- Додайте яйце, яєчні жовтки, ванільний цукор і збивайте, доки цукор не розчиниться і суміш не стане однорідною, близько 30 секунд.
- Вмішайте сухі інгредієнти в масляну суміш, потім додайте нарізаний шоколад і дайте постояти 5-10 хвилин.
- Розкладіть заготівлі на відстані на застелене пергаментом деко. Випікайте до твердості країв печива, 8-10 хвилин. Дайте охолонути на деку.