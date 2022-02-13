Печиво АНЗАК – рецепт з ідеальним поєднанням меду, вівсяних пластівців та кокосової стружки

Якщо шведське шахове печиво – це більше затишна домашня випічка, то АНЗАК – це винахід солдатських дружин під час Першої світової війни.
Назва АНЗАК – це абревіатура. Взято перші літери з назви військових корпусів Нової Зеландії та Австралії.
Жінки військових випікали це печиво, щоби підтримати своїх чоловіків у тривалих походах.
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І справді, воно виходить не пишним, а щільним і хрумким. Чудово втамовує голод і дуже приємне на смак.
Рецепт від фудблогерки natashakinko.
Печиво АНЗАК
Інгредієнти: на 15 штук:
- 100 г вершкового масла;
- по 80 г вівсяних пластівців, кокосової стружки, цукру;
- 110 г борошна;
- 1 ст. л. меду;
- 1 ч. л. соди (з'єднати з 1-2 ст. л. окропу).
Печиво з корицею, що починає танути вже в руках, знайдете тут.
Як приготувати:
- Змішати вівсяні пластівці, цукор, кокосову стружку та борошно.
- У сотейник покласти вершкове масло та мед і на середньому вогні все розтопити. До гарячої масляно-медової суміші додати соду, яку попередньо погасити 1-2 ст. л. окропу. Все добре розмішати.
- Вилити цю масу до сухих інгредієнтів та замісити тісто. З тіста скачати невеликі кульки та викласти на деко. Можна трохи приплюснути рукою.
- Випікати у добре розігрітій до 180 градусів духовці близько 15-20 хвилин. Час випікання залежить від особливостей духовки.