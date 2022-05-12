Рецепт печенья без яиц и молочных продуктов – разлетится в два счета

Мы давно убедились, что без одного привычно важного ингредиента для выпечки можно обойтись. Даже ароматный манник вполне может получиться.

Это печенье максимально простое, оно выпекается не больше восьми минут.

Печенье без яиц и молока / Фото: cooking.nytimes.com

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Кроме сахара, нужно немного меда. Вместо молока и сливочного масла – растительное. Муку просейте и добавьте корицу по вкусу.

Кристина Конакова формирует печенье с помощью рюмки, используйте формочки для печенья, если такие у вас есть.

Песочное печенье без яиц

Песочное печенье без яиц

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Ингредиенты:

мука – 200 г;

сахар – 100 г;

мед – 40 г;

соль – 1/4 ч. л.;

растительное масло – 45 г;

вода – 50 г;

сода – 0,5 ч. л.

корица – по вкусу.

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Как приготовить:

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Соединить сахар, воду и мед. Поставить на средний огонь и подогреть до появления густой пены. В горячую смесь добавить соль, соду и перемешать. Добавить растительное масло и половину просеянной муки с корицей. Замесить тесто лопаткой. Всыпать остальную муку и замесить тесто руками. Припылить мукой и тонко раскатать. Вырезать печенье. Выложить на застеленный противень на расстоянии. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 7 минут.

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