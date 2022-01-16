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Рецепт сочного мясного хлеба – готовьте на ужин и берите на работу

Ирина Маслова
16 января, 18:50
Какой вы возьмете фарш – непринципиально. Но правильно, если это будет смесь говяжьего и свиного. Если нет формы для хлеба, можно использовать противень, придавая фаршу форму буханки руками

Нельзя сказать, что мясной хлеб или митлоф – эксклюзивное блюдо какой-то конкретной страны. В Эстонии есть "Длинный мальчик", с яйцом внутри, а в Дании его заворачивают в бекон.

В любом случае – это очень удобная еда. Мясной хлеб большой, он одинаково вкусный как горячим, так и холодным.

Мясной хлеб - рецепт / Фото: Depositphotos

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Одни добавляют к фаршу белый хлеб, замоченный в молоке, другие – вяленые томаты или сыр, как в рецепте от tasty.foodblog.

Мясной хлеб

Мясной хлеб / Фото: instagram.com/tasty.foodblog_/

Ингредиенты:

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  • Cвиной фарш – 450 г
  • Говяжий фарш – 450 г
  • Бульон – 100 мл
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Сыр тертый – 100 г
  • Лавровый лист – 2-3 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Оливковое масло – 30 мл
  • Хлебные крошки или сухари – 70 г
  • Смесь итальянских трав, соль, перец – по вкусу

Также стоит попробовать приготовить мясные хинкали, в которых вместо теста фарш, а внутри грибы.

Как приготовить:

  1. Смешать свиной и говяжий фарш. Добавить хлебные крошки или сухари, специи и измельченный чеснок.
  2. Вбить яйца и добавить тертый сыр.
  3. Влить бульон и хорошо вымесить руками.
  4. Смазать форму для хлеба растительным маслом, выложить фарш в подготовленную форму, разравнять и положить сверху лавровый лист.
  5. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 1 час.