Рецепт сочного мясного хлеба – готовьте на ужин и берите на работу

Нельзя сказать, что мясной хлеб или митлоф – эксклюзивное блюдо какой-то конкретной страны. В Эстонии есть "Длинный мальчик", с яйцом внутри, а в Дании его заворачивают в бекон.

В любом случае – это очень удобная еда. Мясной хлеб большой, он одинаково вкусный как горячим, так и холодным.

Мясной хлеб - рецепт / Фото: Depositphotos

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Одни добавляют к фаршу белый хлеб, замоченный в молоке, другие – вяленые томаты или сыр, как в рецепте от tasty.foodblog.

Мясной хлеб

Мясной хлеб / Фото: instagram.com/tasty.foodblog_/

Ингредиенты:

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Cвиной фарш – 450 г

Говяжий фарш – 450 г

Бульон – 100 мл

Яйца куриные – 2 шт.

Сыр тертый – 100 г

Лавровый лист – 2-3 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Оливковое масло – 30 мл

Хлебные крошки или сухари – 70 г

Смесь итальянских трав, соль, перец – по вкусу

Также стоит попробовать приготовить мясные хинкали, в которых вместо теста фарш, а внутри грибы.

Как приготовить: