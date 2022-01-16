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Рецепт соковитого м'ясного хліба – готуйте на вечерю та беріть на роботу

Ірина Маслова
16 січня, 18:50
Який ви візьмете фарш – неважливо. Але правильно, якщо це буде суміш яловичого та свинячого. Якщо немає форми для хліба, можна використовувати деко, надаючи фаршу форму буханця руками

Не можна сказати, що м'ясний хліб або мітлоф – ексклюзивна страва якоїсь конкретної країни. В Естонії є "Довгий хлопчик", з яйцем усередині, а в Данії його завертають у бекон.

У будь-якому разі це дуже зручна їжа. М'ясний хліб великий, він однаково смачний як гарячим, так і холодним.

М'ясний хліб – рецепт / Фото: Depositphotos

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Одні додають до фаршу білий хліб, замочений у молоці, інші – в'ялені томати або сир, як у рецепті від tasty.foodblog.

М'ясний хліб

М'ясний хліб / Фото: instagram.com/tasty.foodblog_/

Інгредієнти:

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  • Свинячий фарш – 450 г
  • Яловичий фарш – 450 г
  • Бульйон – 100 мл
  • Яйця курячі – 2 шт.
  • Сир тертий – 100 г
  • Лаврове листя – 2-3 шт.
  • Часник – 1 зубчик
  • Оливкова олія – 30 мл
  • Хлібні крихти або сухарі – 70 г
  • Суміш італійських трав, сіль, перець – за смаком

Також варто спробувати приготувати м'ясні хінкалі, у яких замість тіста фарш, а всередині гриби.

Як приготувати:

  1. Змішати свинячий і яловичий фарш. Додати хлібні крихти або сухарі, спеції та подрібнений часник.
  2. Вбити яйця та додати тертий сир.
  3. Влити бульйон та добре вимісити руками.
  4. Змастити форму для хліба олією, викласти фарш у підготовлену форму, розрівняти і покласти зверху лаврове листя.
  5. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 1 годину.