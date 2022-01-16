Рецепт соковитого м'ясного хліба – готуйте на вечерю та беріть на роботу

Не можна сказати, що м'ясний хліб або мітлоф – ексклюзивна страва якоїсь конкретної країни. В Естонії є "Довгий хлопчик", з яйцем усередині, а в Данії його завертають у бекон.

У будь-якому разі це дуже зручна їжа. М'ясний хліб великий, він однаково смачний як гарячим, так і холодним.

М'ясний хліб – рецепт / Фото: Depositphotos

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Одні додають до фаршу білий хліб, замочений у молоці, інші – в'ялені томати або сир, як у рецепті від tasty.foodblog.

М'ясний хліб

М'ясний хліб / Фото: instagram.com/tasty.foodblog_/

Інгредієнти:

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Свинячий фарш – 450 г

Яловичий фарш – 450 г

Бульйон – 100 мл

Яйця курячі – 2 шт.

Сир тертий – 100 г

Лаврове листя – 2-3 шт.

Часник – 1 зубчик

Оливкова олія – 30 мл

Хлібні крихти або сухарі – 70 г

Суміш італійських трав, сіль, перець – за смаком

Також варто спробувати приготувати м'ясні хінкалі, у яких замість тіста фарш, а всередині гриби.

Як приготувати: