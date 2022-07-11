Рецепт соленых сырников с зеленью с минимальным количеством муки (видео)

Обычно они сладкие. В Литве любят сырники с большим количеством шоколада и добавляют в творожную массу много желтков. Соленые сырники более сытные. Плюс – отличный перекус на работе.
На канале Світ Смачних Рецептів нужно всего два желтка и 40 граммов муки. Понятно, что ее количество будет зависеть от жирности и водянистости творога. Зелень постарайтесь нарезать мелко, немного завялая тоже подойдет.
Сырники с зеленью на завтрак / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/
Сырники с зеленью
Сырники с зеленью / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/
Ингредиенты:
- творог – 400 г;
- желток – 2 шт.;
- мука – 40 г;
- щепотка соли;
- укроп, петрушка.
Как приготовить:
- Желтки соединить с творогом, перемешать. Посолить по вкусу.
- Добавить нарезанную зелень и муку.
- Сформировать колбаску, нарезать сырники.
- Жарить на хорошо разогретой сковороде с двух сторон на среднем огне.
Как формует свои сырники автор рецепта – смотрите в видео.
Рецепт сырников в духовке, для которых можно использовать манку, найдете здесь.