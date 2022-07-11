Рецепт соленых сырников с зеленью с минимальным количеством муки (видео)

Обычно они сладкие. В Литве любят сырники с большим количеством шоколада и добавляют в творожную массу много желтков. Соленые сырники более сытные. Плюс – отличный перекус на работе.

На канале Світ Смачних Рецептів нужно всего два желтка и 40 граммов муки. Понятно, что ее количество будет зависеть от жирности и водянистости творога. Зелень постарайтесь нарезать мелко, немного завялая тоже подойдет.

Сырники с зеленью на завтрак / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

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Сырники с зеленью

Сырники с зеленью / Фото: instagram.com/lf_recepts_pp/

Ингредиенты:

творог – 400 г;

желток – 2 шт.;

мука – 40 г;

щепотка соли;

укроп, петрушка.

Как приготовить:

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Желтки соединить с творогом, перемешать. Посолить по вкусу. Добавить нарезанную зелень и муку. Сформировать колбаску, нарезать сырники. Жарить на хорошо разогретой сковороде с двух сторон на среднем огне.

Как формует свои сырники автор рецепта – смотрите в видео.

Рецепт сырников в духовке, для которых можно использовать манку, найдете здесь.