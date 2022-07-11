Рецепт солоних сирників із зеленню з мінімальною кількістю борошна (відео)

Зазвичай вони солодкі. В Литві люблять сирники з великою кількістю шоколаду та додають у сирну масу багато жовтків. Солоні сирники ситніші. Плюс – чудовий перекус на роботі.

На каналі Світ Смачних Рецептів потрібно лише два жовтки та 40 грамів борошна. Зрозуміло, що його кількість залежатиме від жирності та водянистості сиру. Зелень постарайтеся нарізати дрібно, трохи зав'яла теж підійде.

Сирники із зеленню на сніданок

Реклама

Сирники із зеленню

Сирники із зеленню

Інгредієнти:

сир – 400 г;

жовток – 2 шт.;

борошно – 40 г;

дрібка солі;

кріп, петрушка.

Як приготувати:

Реклама

Жовтки з'єднати із сиром, перемішати. Посолити за смаком. Додати нарізану зелень та борошно. Сформувати ковбаску, нарізати сирники. Смажити на добре розігрітій сковороді з двох боків на середньому вогні.

Як формує свої сирники авторка рецепта – дивіться у відео.

Рецепт сирників у духовці, для яких можна використовувати манку, знайдете тут.