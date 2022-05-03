Як готують сирники у Литві на сніданок та рецепт із шоколадом

Краще, коли сир буде максимально жирним. Для текстури, щоб залишалися крупинки, можна не перетирати. Знадобиться пів плитки шоколаду

Сирники на сніданок – литовський рецепт / Фото: instagram.com/maistofotografe

Одна з особливостей литовських сирників – це додавання манки разом з борошном. Хоча так готують і у нас.

Ми перевірили десятки кулінарних сайтів та зрозуміли, що рецептів сирників там теж багато. Хтось додає дуже багато жовтків, хтось не використовує борошно, а бере тільки знову ж таки манку.

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Щодо сиру, то він має бути, звісно, жирним. Перетирати його чи ні – справа смаку.

На сайті Seforeceptai.lt пропонують зробити їх із шоколадом, темним або молочним.

Сирники із шоколадом – литовський рецепт

Сирники із шоколадом / Фото: seforeceptai.lt

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Інгредієнти:

сир – 300 г;

яйця – 1 шт.;

манка – 2 ст. л.;

борошно – 4 ст. л.;

шоколад;

цукор – 1 ст. л.;

дрібка солі.

У Литві теж готують борщ, роблять його з вушками із сушеними грибами.

Як приготувати:

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Сир розтерти, додати просіяне борошно, щіпку солі, цукор, манку, вбити яйце. Замісити тісто, руками сформувати круглі сирні коржики, поклавши всередину кожного по шматочку шоколаду. Обсмажити на розігрітій сковороді до красивого рум'янцю.

Як зробити класичну та найвідомішу страву Литви – цепелини – дізнайтесь тут.