Як готують сирники у Литві на сніданок та рецепт із шоколадом

Одна з особливостей литовських сирників – це додавання манки разом з борошном. Хоча так готують і у нас.
Ми перевірили десятки кулінарних сайтів та зрозуміли, що рецептів сирників там теж багато. Хтось додає дуже багато жовтків, хтось не використовує борошно, а бере тільки знову ж таки манку.
Щодо сиру, то він має бути, звісно, жирним. Перетирати його чи ні – справа смаку.
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На сайті Seforeceptai.lt пропонують зробити їх із шоколадом, темним або молочним.
Сирники із шоколадом – литовський рецепт
Інгредієнти:
- сир – 300 г;
- яйця – 1 шт.;
- манка – 2 ст. л.;
- борошно – 4 ст. л.;
- шоколад;
- цукор – 1 ст. л.;
- дрібка солі.
У Литві теж готують борщ, роблять його з вушками із сушеними грибами.
Як приготувати:
- Сир розтерти, додати просіяне борошно, щіпку солі, цукор, манку, вбити яйце.
- Замісити тісто, руками сформувати круглі сирні коржики, поклавши всередину кожного по шматочку шоколаду.
- Обсмажити на розігрітій сковороді до красивого рум'янцю.
Як зробити класичну та найвідомішу страву Литви – цепелини – дізнайтесь тут.