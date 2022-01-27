Рецепт турецкой ягламы, которая может смело соревноваться с лазаньей (видео)

Слои тонкого поджаренного теста чередуются с ароматным и сочным жареным фаршем – у большинства возникнет ассоциация, что это практически лазанья с болоньезе.

Возможно, но вот турки с этим категорически не согласны. В их ягламе есть турецкий хлеб (очень похож на лаваш) и на него выкладывается начинка.

Турецкая яглама / Фото: instagram.com/enguzelsunum28

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Кстати, когда будете раскатывать лепешки перед жаркой, не нужно стремиться к идеально круглой форме – для ягламы это непринципиально.

Сама начинка состоит из говяжьего фарша, лука, зеленого болгарского перца и специй.

Перед тем, как подавать ягламу, дайте ей немного настояться.

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Рецепт со страницы турецкого фудблогера enguzelsunum28. Среди его ингредиентов есть столовая ложка паста чили. Ее заменяем молотым красным перцем по вкусу.

Турецкая яглама

Турецкая яглама -рецепт / Фото: instagram.com/enguzelsunum28/

Ингредиенты для теста:

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1 кг муки;

по 1,5 стакана теплого молока, теплой воды;

3 ст. л. масла;

1 ст. л. сахара;

1,5 ст. л. соли;

1 пакет сухих дрожжей.

Для начинки:

600 г говяжьего фарша;

1 большая луковица;

2 помидора;

4 зеленых перца;

по 1 ст. л. томатной пасты, пасты чили;

по 1 ч. л. черного перца, молотого красного перца, паприки, соли;

стакан воды.

А один из самых известных фастфудов Турции – это картошка кумпир. Сделать ее просто в домашних условиях.

Как приготовить:

Для турецкого хлеба миксером соединить теплую воду, теплое молоко, соль, сахар, дрожжи и масло. Частями ввести муку, перемешать, накрыть пленкой и оставить на 40 минут. Разделить тесто на части, раскатать в круги и пожарить на хорошо разогретой сковороде на растительном масле. Тесто должно быть тонким, но не сильно зажаренным. Для начинки слегка обжарить фарш, добавить мелко нарезанные лук и перец. Готовить несколько минут. Добавить бланшированные, очищенные и нарезанные помидоры и томатную пасту. Готовить несколько минут. Последними добавить стакан воды и специи, тушить 10 минут. Собрать ягламу и разрезать на части. Подавать с натуральным йогуртом и зеленью.

Весь этот процесс можно посмотреть здесь.