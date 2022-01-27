Рецепт турецької яглами, яка може сміливо змагатися з лазаньєю (відео)

Шари тонкого підсмаженого тіста чергуються з ароматним та соковитим смаженим фаршем – у більшості виникне асоціація, що це практично лазанья з болоньєзе.

Можливо, але турки з цим категорично не згодні. У їхній ягламі є турецький хліб (дуже схожий на лаваш) і на нього викладається начинка.

Турецька яглама / Фото: instagram.com/enguzelsunum28

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До речі, коли розкочуватимете коржики перед смаженням, не треба прагнути ідеально круглої форми – для яглами це непринципово.

Сама начинка складається з яловичого фаршу, цибулі, зеленого болгарського перцю та спецій.

Перед тим, як подавати ягламу, дайте їй трохи настоятися.

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Рецепт зі сторінки турецького фудблогера enguzelsunum28. Серед його інгредієнтів є паста чилі. Її замінюємо меленим червоним перцем за смаком.

Турецька яглама

Інгредієнти для тіста:

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1 кг борошна;

по 1,5 склянки теплого молока, теплої води;

3 ст. л. олії;

1 ст. л. цукру;

1,5 ст. л. солі;

1 пакет сухих дріжджів.

Для начинки:

600 г яловичого фаршу;

1 велика цибулина;

2 помідори;

4 зелені перці;

по 1 ст. л. томатної пасти, пасти чилі;

по 1 ч. л. чорного перцю, меленого червоного перцю, паприки, солі;

склянка води.

А один з найвідоміших фастфудів Туреччини – це картопля кумпир. Зробити її просто у домашніх умовах.

Як приготувати:

Для турецького хліба міксером з'єднати теплу воду, тепле молоко, сіль, цукор, дріжджі та олію. Частинами ввести борошно, перемішати, накрити плівкою і залишити на 40 хвилин. Розділити тісто на частини, розкочати в кола та посмажити на добре розігрітій сковороді на олії. Тісто має бути тонким, але не сильно засмаженим. Для начинки злегка обсмажити фарш, додати дрібно нарізані цибулю та перець. Готувати кілька хвилин. Додати бланшировані, очищені та нарізані помідори та томатну пасту. Готувати кілька хвилин. Останніми додати склянку води та спеції, тушкувати 10 хвилин. Зібрати ягламу та розрізати на частини. Подавати з натуральним йогуртом та зеленню.

Весь цей процес можна побачити тут.