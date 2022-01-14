Рецепт ужина за 30 минут: замороженное филе натирается и превращается в сочный пирог

Об универсальности куриного филе писать будет лишним. Ведь мы знаем, что из него можно приготовить сочные домашние сосиски и самые разные пироги. Да много всего.
Почему вы приготовите этот ужин за 30 минут? Потому что филе размораживать не нужно – натрите его или измельчите в блендере.
Пирог с курицей и картофелем / Фото: Appetizing.tv-Chicken Recipes
Пирог, за счет присутствия сыра и картофеля, получается сытным и сочным. Подавайте его со сметаной или свежими овощами.
Пирог с курицей и картофелем
Пирог с курицей и картофелем / Фото: Appetizing.tv-Chicken Recipes
Ингредиенты:
- Куриная грудка – 2 шт.
- Картофель – 300 г
- Твердый сыр – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 100 г
- Соль, перец, специи
Напомним, мы делились рецептом нежнейшего куриного филе по-итальянски, которое тушится с помидорами в собственном соку.
Как приготовить:
- Куриную грудку, сыр и картофель натереть, соединить. Вбить яйца, всыпать муку и тщательно перемешать. Добавить соль и перец по вкусу.
- Сковороду смазать растительным маслом. Выложить массу и разровнять. Жарить за двух сторон по 15 минут. Подавать с зеленью и сметаной.
Подробней познакомиться с рецептом можно из видео.