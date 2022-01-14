Рецепт вечері за 30 хвилин: заморожене філе натирається і перетворюється на соковитий пиріг

Про універсальність курячого філе писати буде зайвим. Адже ми знаємо, що з нього можна приготувати соковиті домашні сосиски та різні пироги. Та багато чого.

Чому ви приготуєте цю вечерю за 30 хвилин? Тому що філе розморожувати не потрібно – натріть його або подрібніть у блендері.

Пиріг з куркою та картоплею / Фото: Appetizing.tv-Chicken Recipes

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Пиріг, за рахунок присутності сиру та картоплі, виходить ситним і соковитим. Подавайте його зі сметаною або свіжими овочами.

Пиріг з куркою та картоплею

Пиріг з куркою та картоплею / Фото: Appetizing.tv-Chicken Recipes

Інгредієнти:

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Куряче філе – 2 шт.

Картопля – 300 г

Твердий сир – 200 г

Яйця – 2 шт.

Борошно – 100 г

Сіль, перець, спеції

Нагадаємо, ми ділилися рецептом найніжнішого курячого філе по-італійськи, що тушкується з помідорами у власному соку.

Як приготувати:

Філе, сир і картоплю натерти, з'єднати. Вбити яйця, всипати борошно і ретельно перемішати. Додати сіль та перець за смаком. Сковороду змастити олією. Викласти масу та розрівняти. Смажити з обох боків по 15 хвилин. Подавати із зеленню та сметаною.

Детальніше ознайомитися з рецептом можна з відео.