Рецепт яичной запеканки с куриным фаршем и сыром, чтобы плотно и вкусно позавтракать

Яичницу, многоуровневую, то есть со множеством других ингредиентов, можно приготовить на сковороде, а можно запечь.

Причем времени это займет не больше. Это запеканка мясная, с куриным фаршем. Ее можно подать с овощным салатом.

Яичная запеканка к завтраку / Фото: instagram.com/wellplated/

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Сыр подойдет любой твердый, он обеспечит красивую корочку у запеканки.

Рецепт со страницы lyubov___pp.

Яичная запеканка с куриным фаршем

Яичная запеканка с куриным фаршем / Фото: instagram.com/lyubov___pp/

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Ингредиенты:

куриный фарш – 250 г;

яйцо – 5 шт.;

молоко 1% – 25 мл;

сыр – 50 г;

лук – половина;

соль, перец, специи – по вкусу.

Здесь найдете рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok.



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