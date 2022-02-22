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Рецепт яичной запеканки с куриным фаршем и сыром, чтобы плотно и вкусно позавтракать

Ирина Маслова
22 февраля, 07:04
Тертый сыр попадет к взбитым яйцам и потом окажется еще и сверху запеканки. Фарш может быть любым, предварительно обжаренным с луком

Яичницу, многоуровневую, то есть со множеством других ингредиентов, можно приготовить на сковороде, а можно запечь.

Причем времени это займет не больше. Это запеканка мясная, с куриным фаршем. Ее можно подать с овощным салатом.

Яичная запеканка к завтраку / Фото: instagram.com/wellplated/

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Сыр подойдет любой твердый, он обеспечит красивую корочку у запеканки.

Рецепт со страницы lyubov___pp.

Яичная запеканка с куриным фаршем

Яичная запеканка с куриным фаршем / Фото: instagram.com/lyubov___pp/

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Ингредиенты:

  • куриный фарш – 250 г;
  • яйцо – 5 шт.;
  • молоко 1% – 25 мл;
  • сыр – 50 г;
  • лук – половина;
  • соль, перец, специи – по вкусу.

Здесь найдете рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok.

Как приготовить:

  1. Взбить яйца. Добавить молоко, половину сыра и 1/4 чайной ложки приправ. Хорошо перемешать.
  2. В разогретой с маслом сковороде обжарить мелко нарезанный лук, добавить мясной фарш, посолить, поперчить и хорошо обжарить.
  3. Форму для запекания смазать маслом, выложить слой обжаренного фарша и лука и залить яичной смесью. Посыпать тертым сыром.
  4. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 15-20 минут.