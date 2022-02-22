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Рецепт яєчної запіканки з курячим фаршем та сиром, щоб щільно та смачно поснідати

Ірина Маслова
22 лютого, 07:04
Тертий сир потрапить до збитих яєць і потім опиниться ще й зверху запіканки. Фарш може бути будь-яким, попередньо обсмаженим з цибулею

Яєчню, багаторівневу, тобто з багатьма іншими інгредієнтами, можна приготувати на сковороді, а можна запекти.

Причому часу на це треба не більше. Це м'ясна запіканка, з курячим фаршем. Її можна подати з овочевим салатом.

Яєчна запіканка на сніданок / Фото: instagram.com/wellplated/

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Сир підійде будь-який твердий, він забезпечить красиву скоринку у запіканки.

Рецепт зі сторінки lyubov___pp.

Яєчна запіканка з курячим фаршем

Яєчна запіканка з курячим фаршем / Фото: instagram.com/lyubov___pp/

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Інгредієнти:

  • курячий фарш – 250 г;
  • яйце – 5 шт.;
  • молоко 1% – 25 мл;
  • сир – 50 г;
  • цибуля – половина;
  • сіль, перець, спеції – за смаком.

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Як приготувати:

  1. Збити яйця. Додати молоко, половину сиру та 1/4 чайної ложки приправ. Добре перемішати.
  2. У розігрітій з олією сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю, додати м'ясний фарш, посолити, поперчити і добре обсмажити.
  3. Форму для запікання змастити олією, викласти шар обсмаженого фаршу та цибулі та залити яєчною сумішшю. Посипати тертим сиром.
  4. Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 15-20 хвилин.