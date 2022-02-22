Рецепт яєчної запіканки з курячим фаршем та сиром, щоб щільно та смачно поснідати

Яєчню, багаторівневу, тобто з багатьма іншими інгредієнтами, можна приготувати на сковороді, а можна запекти.

Причому часу на це треба не більше. Це м'ясна запіканка, з курячим фаршем. Її можна подати з овочевим салатом.

Яєчна запіканка на сніданок / Фото: instagram.com/wellplated/

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Сир підійде будь-який твердий, він забезпечить красиву скоринку у запіканки.

Рецепт зі сторінки lyubov___pp.

Яєчна запіканка з курячим фаршем

Яєчна запіканка з курячим фаршем / Фото: instagram.com/lyubov___pp/

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Інгредієнти:

курячий фарш – 250 г;

яйце – 5 шт.;

молоко 1% – 25 мл;

сир – 50 г;

цибуля – половина;

сіль, перець, спеції – за смаком.

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Як приготувати: