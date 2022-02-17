Рецепт завтрака, который можно брать на работу – это овсяный крамбл с черносливом

Когда за дело берется овсянка, мы сейчас не о кашах, а о запекании, то это всегда быстро и всегда питательно. Можно приготовить пудинг, добавив в него морковь, а можно сделать крамбл без грамма муки.
Чернослив или любые другие сухофрукты обязательно нужно замочить в горячей воде и хорошо промыть. Если будете использовать размороженные ягоды, то им нужно немного крахмала.
Крамбл из овсянки с черносливом / Фото: instagram.com/galaxy.cakes.and.more
Как советует автор рецепта – sergeevnagalichka – можно брать молоко с минимальной жирностью, чтобы получить более диетический крамбл.
Крамбл из овсянки с черносливом
Крамбл из овсянки с черносливом / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/
Ингредиенты:
- хлопья овсяные – 150 г;
- молоко 1% – 500 мл;
- чернослив – 50 г;
- корица молотая – 1/4 ч. л.
С помощью овсянки можно приготовить отличное печенье АНЗАК, очень популярное в Австралии. Его рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Смешать овсяные хлопья и корицу (можно добавить мускатный орех, имбирь, кардамон). Влить молоко и перемешать.
- Чернослив тщательно вымыть, обсушить и порезать на небольшие кусочки. Добавить к хлопьям.
- Форму для выпечки смазать оливковым маслом и выложить смесь.
- Запекать 15-20 минут. Дать немного остыть и порезать на порции.