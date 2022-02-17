Рецепт завтрака, который можно брать на работу – это овсяный крамбл с черносливом

Когда за дело берется овсянка, мы сейчас не о кашах, а о запекании, то это всегда быстро и всегда питательно. Можно приготовить пудинг, добавив в него морковь, а можно сделать крамбл без грамма муки.

Чернослив или любые другие сухофрукты обязательно нужно замочить в горячей воде и хорошо промыть. Если будете использовать размороженные ягоды, то им нужно немного крахмала.

Крамбл из овсянки с черносливом / Фото: instagram.com/galaxy.cakes.and.more

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Как советует автор рецепта – sergeevnagalichka – можно брать молоко с минимальной жирностью, чтобы получить более диетический крамбл.

Крамбл из овсянки с черносливом

Крамбл из овсянки с черносливом / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Ингредиенты:

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хлопья овсяные – 150 г;

молоко 1% – 500 мл;

чернослив – 50 г;

корица молотая – 1/4 ч. л.

С помощью овсянки можно приготовить отличное печенье АНЗАК, очень популярное в Австралии. Его рецепт найдете здесь.



Как приготовить: