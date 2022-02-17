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Рецепт сніданку, який можна брати на роботу – це вівсяний крамбл із чорносливом

Ірина Маслова
17 лютого, 07:03
Тут чорнослив необов'язковий, це можуть бути інші сухофрукти, свіжі ягоди або горіхи. Крамбл запечеться за допомогою молока

Коли за справу береться вівсянка, ми наразі не про каші, а про запікання, це завжди швидко і завжди поживно. Можна приготувати пудинг, додавши до нього моркву, а можна зробити крамбл без грама борошна.

Чорнослив або будь-які інші сухофрукти обов'язково потрібно замочити у гарячій воді й добре промити. Якщо використовуватиме розморожені ягоди, то їм потрібно трохи крохмалю.

Крамбл з вівсянки з чорносливом / Фото: instagram.com/galaxy.cakes.and.more

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Як радить авторка рецепта – sergeevnagalichka можна брати молоко з мінімальною жирністю, щоб отримати дієтичніший крамбл.

Крамбл з вівсянки з чорносливом

Крамбл з вівсянки з чорносливом / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Інгредієнти:

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  • пластівці вівсяні – 150 г;
  • молоко 1% – 500 мл;
  • чорнослив – 50 г;
  • кориця мелена – 1/4 ч. л.

За допомогою вівсянки можна приготувати чудове печиво АНЗАК, дуже популярне в Австралії. Його рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Розігріти духовку до 180 градусів.
  2. Змішати вівсяні пластівці та корицю (можна додати мускатний горіх, імбир, кардамон). Влити молоко та перемішати.
  3. Чорнослив ретельно вимити, обсушити та порізати на невеликі шматочки. Додати до пластівців.
  4. Форму для випічки змастити оливковою олією та викласти суміш.
  5. Запікати 15-20 хвилин. Дати трохи охолонути і нарізати на порції.