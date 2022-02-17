Рецепт сніданку, який можна брати на роботу – це вівсяний крамбл із чорносливом

Коли за справу береться вівсянка, ми наразі не про каші, а про запікання, це завжди швидко і завжди поживно. Можна приготувати пудинг, додавши до нього моркву, а можна зробити крамбл без грама борошна.

Чорнослив або будь-які інші сухофрукти обов'язково потрібно замочити у гарячій воді й добре промити. Якщо використовуватиме розморожені ягоди, то їм потрібно трохи крохмалю.

Крамбл з вівсянки з чорносливом / Фото: instagram.com/galaxy.cakes.and.more

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Як радить авторка рецепта – sergeevnagalichka – можна брати молоко з мінімальною жирністю, щоб отримати дієтичніший крамбл.

Крамбл з вівсянки з чорносливом

Крамбл з вівсянки з чорносливом / Фото: instagram.com/sergeevnagalichka/

Інгредієнти:

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пластівці вівсяні – 150 г;

молоко 1% – 500 мл;

чорнослив – 50 г;

кориця мелена – 1/4 ч. л.

За допомогою вівсянки можна приготувати чудове печиво АНЗАК, дуже популярне в Австралії. Його рецепт знайдете тут.



Як приготувати: