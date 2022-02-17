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Рецепты ко дню рождения – 3 интересных салата с беконом

Ирина Маслова
17 февраля, 10:18
Важно в таких салатах не пережарить бекон. Рекомендуют делать это на сухой сковороде, на среднем огне и по 30 секунд с каждой стороны

Когда в салатах присутствуют продукты, прошедшие копчение, стоит ожидать отменного вкуса. Рецепты салатов ко дню рождения с копченой колбасой мы публиковали, теперь пришло время бекона.

По количеству ингредиентов в каждом салате можно приблизительно понять, на сколько порций он рассчитан.

Салаты с беконом на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Салат с дор блю и орехами по рецепту lili_mealsзаправляется соусом на основе дижонской горчицы, винного уксуса и оливкового масла.

В салат с картофелем от a_agatova нужны перепелиные яйца и помидор с огурцом.

В салат с пекинской капустой от фудблогера urbanistka_vl нужно немного вяленых помидоров.

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Салат с беконом и пекинской капустой

Салат с беконом и пекинской капустой / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты:

  • пекинская капуста;
  • половина авокадо и красного лука;
  • бекон сырокопченый – 100-150 г;
  • вяленые помидоры (нарезанные) – 2 ст. л.

Соус:

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  • зерновая горчица, мед, оливковое масло – по 1 ст. л.;
  • сок лимона – 2 ст. л.;
  • майонез – 1 ч. л.;
  • соль, перец.

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Как приготовить:

  1. Капусту тонко нашинковать. Выложить в салатник, добавить соль.
  2. Добавить очищенный и нарезанный ломтиками авокадо (сбрызнуть лимоном) и тонко нарезанный красный лук, посыпанный солью. Добавить вяленые помидоры.
  3. Бекон нарезать кубиками и обжарить. Добавить в салат.
  4. Соединить ингредиенты для соуса, заправить салат.

Салат с беконом и картофелем

Салат с беконом и картофелем / Фото: instagram.com/a_agatova/

Ингредиенты:

  • картофель – 6 шт.;
  • бекон сырокопченый – 150 г;
  • огурец – 2 шт.;
  • помидор, красный лук – по 1 шт.;
  • перепелиные яйца – 10 шт.;
  • горчица – 3 ч. л.;
  • вода – 20 мл;
  • оливковое масло, соль, зеленый лук, паприка.

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Как приготовить:

  1. Картофель порезать, добавить немного оливкового масла, соль, паприку, перемешать. Дать постоять 15 минут.
  2. Картофель запечь в течение 30 минут при 200 градусах.
  3. Для соуса смешать горчицу, воду и оливковое масло.
  4. Помидор и огурцы нарезать небольшими кусочками, вареные перепелиные яйца нарезать пополам.
  5. Бекон нарезать и обжарить на сухой сковороде.
  6. Соединить все ингредиенты и заправить соусом. Сверху посыпать зеленым луком или другой любимой зеленью.

Салат с беконом, дор блю и грецкими орехами

Салат с беконом, дор блю и грецкими орехами / Фото: instagram.com/lili_meals/

Ингредиенты:

  • листья салата;
  • бекон сырокопченый – 150 г;
  • грецкие орехи – горсть;
  • дор блю – 50 г;
  • гренки (сухарики) – 30 г;
  • зеленый лук, соль, перец.

Заправка:

  • оливковое масло – 1 ст. л.;
  • дижонская горчица, винный уксус – по 1 ч. л.

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Как приготовить:

  1. Смешать ингредиенты для заправки.
  2. Обжарить бекон на сухой сковороде по 30 секунд с каждой стороны.
  3. Выложить помытые и обсушенные листья салата, заправить соусом. Добавить соль и перец.
  4. Раскрошить дор блю на листья, положить бекон, слегка измельченные грецкие орехи и мелко нарезанный зеленый лук. Сверху украсить гренками.