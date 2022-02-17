Рецепты ко дню рождения – 3 интересных салата с беконом

Когда в салатах присутствуют продукты, прошедшие копчение, стоит ожидать отменного вкуса. Рецепты салатов ко дню рождения с копченой колбасой мы публиковали, теперь пришло время бекона.

По количеству ингредиентов в каждом салате можно приблизительно понять, на сколько порций он рассчитан.

Салаты с беконом на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Салат с дор блю и орехами по рецепту lili_mealsзаправляется соусом на основе дижонской горчицы, винного уксуса и оливкового масла.

В салат с картофелем от a_agatova нужны перепелиные яйца и помидор с огурцом.

В салат с пекинской капустой от фудблогера urbanistka_vl нужно немного вяленых помидоров.

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Салат с беконом и пекинской капустой

Салат с беконом и пекинской капустой / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты:

пекинская капуста;

половина авокадо и красного лука;

бекон сырокопченый – 100-150 г;

вяленые помидоры (нарезанные) – 2 ст. л.

Соус:

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зерновая горчица, мед, оливковое масло – по 1 ст. л.;

сок лимона – 2 ст. л.;

майонез – 1 ч. л.;

соль, перец.

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Как приготовить:

Капусту тонко нашинковать. Выложить в салатник, добавить соль. Добавить очищенный и нарезанный ломтиками авокадо (сбрызнуть лимоном) и тонко нарезанный красный лук, посыпанный солью. Добавить вяленые помидоры. Бекон нарезать кубиками и обжарить. Добавить в салат. Соединить ингредиенты для соуса, заправить салат.

Салат с беконом и картофелем

Салат с беконом и картофелем / Фото: instagram.com/a_agatova/

Ингредиенты:

картофель – 6 шт.;

бекон сырокопченый – 150 г;

огурец – 2 шт.;

помидор, красный лук – по 1 шт.;

перепелиные яйца – 10 шт.;

горчица – 3 ч. л.;

вода – 20 мл;

оливковое масло, соль, зеленый лук, паприка.

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Как приготовить:

Картофель порезать, добавить немного оливкового масла, соль, паприку, перемешать. Дать постоять 15 минут. Картофель запечь в течение 30 минут при 200 градусах. Для соуса смешать горчицу, воду и оливковое масло. Помидор и огурцы нарезать небольшими кусочками, вареные перепелиные яйца нарезать пополам. Бекон нарезать и обжарить на сухой сковороде. Соединить все ингредиенты и заправить соусом. Сверху посыпать зеленым луком или другой любимой зеленью.

Салат с беконом, дор блю и грецкими орехами

Салат с беконом, дор блю и грецкими орехами / Фото: instagram.com/lili_meals/

Ингредиенты:

листья салата;

бекон сырокопченый – 150 г;

грецкие орехи – горсть;

дор блю – 50 г;

гренки (сухарики) – 30 г;

зеленый лук, соль, перец.

Заправка:

оливковое масло – 1 ст. л.;

дижонская горчица, винный уксус – по 1 ч. л.

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Как приготовить: