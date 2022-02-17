Рецепты ко дню рождения – 3 интересных салата с беконом

Когда в салатах присутствуют продукты, прошедшие копчение, стоит ожидать отменного вкуса. Рецепты салатов ко дню рождения с копченой колбасой мы публиковали, теперь пришло время бекона.
По количеству ингредиентов в каждом салате можно приблизительно понять, на сколько порций он рассчитан.
Салаты с беконом на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня
Салат с дор блю и орехами по рецепту lili_mealsзаправляется соусом на основе дижонской горчицы, винного уксуса и оливкового масла.
В салат с картофелем от a_agatova нужны перепелиные яйца и помидор с огурцом.
В салат с пекинской капустой от фудблогера urbanistka_vl нужно немного вяленых помидоров.
Салат с беконом и пекинской капустой
Ингредиенты:
- пекинская капуста;
- половина авокадо и красного лука;
- бекон сырокопченый – 100-150 г;
- вяленые помидоры (нарезанные) – 2 ст. л.
Соус:
- зерновая горчица, мед, оливковое масло – по 1 ст. л.;
- сок лимона – 2 ст. л.;
- майонез – 1 ч. л.;
- соль, перец.
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Как приготовить:
- Капусту тонко нашинковать. Выложить в салатник, добавить соль.
- Добавить очищенный и нарезанный ломтиками авокадо (сбрызнуть лимоном) и тонко нарезанный красный лук, посыпанный солью. Добавить вяленые помидоры.
- Бекон нарезать кубиками и обжарить. Добавить в салат.
- Соединить ингредиенты для соуса, заправить салат.
Салат с беконом и картофелем
Ингредиенты:
- картофель – 6 шт.;
- бекон сырокопченый – 150 г;
- огурец – 2 шт.;
- помидор, красный лук – по 1 шт.;
- перепелиные яйца – 10 шт.;
- горчица – 3 ч. л.;
- вода – 20 мл;
- оливковое масло, соль, зеленый лук, паприка.
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Как приготовить:
- Картофель порезать, добавить немного оливкового масла, соль, паприку, перемешать. Дать постоять 15 минут.
- Картофель запечь в течение 30 минут при 200 градусах.
- Для соуса смешать горчицу, воду и оливковое масло.
- Помидор и огурцы нарезать небольшими кусочками, вареные перепелиные яйца нарезать пополам.
- Бекон нарезать и обжарить на сухой сковороде.
- Соединить все ингредиенты и заправить соусом. Сверху посыпать зеленым луком или другой любимой зеленью.
Салат с беконом, дор блю и грецкими орехами
Ингредиенты:
- листья салата;
- бекон сырокопченый – 150 г;
- грецкие орехи – горсть;
- дор блю – 50 г;
- гренки (сухарики) – 30 г;
- зеленый лук, соль, перец.
Заправка:
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- дижонская горчица, винный уксус – по 1 ч. л.
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Как приготовить:
- Смешать ингредиенты для заправки.
- Обжарить бекон на сухой сковороде по 30 секунд с каждой стороны.
- Выложить помытые и обсушенные листья салата, заправить соусом. Добавить соль и перец.
- Раскрошить дор блю на листья, положить бекон, слегка измельченные грецкие орехи и мелко нарезанный зеленый лук. Сверху украсить гренками.