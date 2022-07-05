Рецепты на Ивана Купала – как вкусно подготовиться к празднику (фото)

День Ивана Купала неизменный, 7 июля. Это один из главных и древнейших летних славянских праздников. Готовили многое с использованием сезонных продуктов.
Огромный акцент на зелень, ягоды. Так что когда будете накрывать праздничный стол, не забудьте об овощном салате.
Рецепты на Ивана Купала / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня
Рецепты проверены редакцией. Для пирога от oksanabadina возьмите зелень и сулугуни или творог на выбор.
Сахара к смородине для вареников берите на свое усмотрение, а для петровского кваса нужно немного меда и дрожжей.
Пирог с зеленью, творогом и сыром
Ингредиенты:
- 200 г творога или феты;
- 250 г греческого йогурта;
- 180-200 г муки;
- соль;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Для начинки:
- 150 г любой рубленной зелени;
- 250 г моцареллы, сулугуни или творога;
- соль и специи.
Как приготовить:
- Творог протереть через сито, добавить греческий йогурт, муку, соль и разрыхлитель. Замесить тесто.
- Застелить противень бумагой для выпечки, выложить тесто, разровнять в виде лепешки и наколоть вилкой.
- Для начинки зелень измельчить, натереть сыр и соединить все вместе. Выложить начинку.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-30 минут.
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Вареники с черной смородиной
Ингредиенты:
- 550 г муки;
- 200 мл воды;
- яйцо;
- 1 ст. л. растительного масла;
- по щепотке сахара, соли:
- 200 г смородины.
Как приготовить:
- Муку соединить с солью и сахаром. Влить воду комнатной температуры. Перемешать до появления мучной крошки.
- Добавить куриное яйцо, влить масло. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут.
- Разделить тесто на две равные части, каждую тонко раскатать.
- Стаканом выдавить кружки. Выложить начинку – сахар и смородину. Сформировать вареники.
- Варить до готовности.
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Петровский квас
Ингредиенты на 5 л:
- 800 г ржаных сухарей;
- 4 л воды;
- 0,5 ст. л. муки;
- по 100 г сахара, меда, тертого хрена;
- 25 г дрожжей.
Как приготовить:
- Хорошо поджаренные в духовке сухари залить кипятком и поставить на сутки в теплое место.
- Процедить закваску, добавить воду. Дрожжи и муку развести в небольшом количестве теплого кваса, влить в остальной квас.
- Добавить сахар и поставить в теплое место на 5-6 часов. Перед тем, как разливать квас в бутылки, добавить мед и хрен.
- Бутылки с квасом закрыть и поставить в холодильник.
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