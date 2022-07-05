Рецепты на Ивана Купала – как вкусно подготовиться к празднику (фото)

День Ивана Купала неизменный, 7 июля. Это один из главных и древнейших летних славянских праздников. Готовили многое с использованием сезонных продуктов.

Огромный акцент на зелень, ягоды. Так что когда будете накрывать праздничный стол, не забудьте об овощном салате.

Рецепты на Ивана Купала / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

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Рецепты проверены редакцией. Для пирога от oksanabadina возьмите зелень и сулугуни или творог на выбор.

Сахара к смородине для вареников берите на свое усмотрение, а для петровского кваса нужно немного меда и дрожжей.

Пирог с зеленью, творогом и сыром

Пирог с зеленью, творогом и сыром

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Ингредиенты:

200 г творога или феты;

250 г греческого йогурта;

180-200 г муки;

соль;

1 ч. л. разрыхлителя.

Для начинки:

150 г любой рубленной зелени;

250 г моцареллы, сулугуни или творога;

соль и специи.

Как приготовить:

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Творог протереть через сито, добавить греческий йогурт, муку, соль и разрыхлитель. Замесить тесто. Застелить противень бумагой для выпечки, выложить тесто, разровнять в виде лепешки и наколоть вилкой. Для начинки зелень измельчить, натереть сыр и соединить все вместе. Выложить начинку. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20-30 минут.

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Вареники с черной смородиной

Рыбы неравнодушны к сладкому. Их вареники – с творогом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

550 г муки;

200 мл воды;

яйцо;

1 ст. л. растительного масла;

по щепотке сахара, соли:

200 г смородины.

Как приготовить:

Муку соединить с солью и сахаром. Влить воду комнатной температуры. Перемешать до появления мучной крошки. Добавить куриное яйцо, влить масло. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить на 15-20 минут. Разделить тесто на две равные части, каждую тонко раскатать. Стаканом выдавить кружки. Выложить начинку – сахар и смородину. Сформировать вареники. Варить до готовности.

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Петровский квас

Домашний хлебный квас / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 5 л:

800 г ржаных сухарей;

4 л воды;

0,5 ст. л. муки;

по 100 г сахара, меда, тертого хрена;

25 г дрожжей.

Как приготовить:

Хорошо поджаренные в духовке сухари залить кипятком и поставить на сутки в теплое место. Процедить закваску, добавить воду. Дрожжи и муку развести в небольшом количестве теплого кваса, влить в остальной квас. Добавить сахар и поставить в теплое место на 5-6 часов. Перед тем, как разливать квас в бутылки, добавить мед и хрен. Бутылки с квасом закрыть и поставить в холодильник.

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