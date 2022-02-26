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Рисовый итальянский пирог – нужно приготовить только начинку, тесто подойдет готовое

Ирина Маслова
26 февраля, 08:10
Можно взять готовое слоеное тесто. Оно будет лежать на дне формы. Для начинки рис отваривается в молоке, соединяется с рикоттой или другим сливочным сыром

Продолжаем знакомиться с итальянской выпечкой, в частности с пирогами. Рецепт нежной миндальной сбризолоны мы публиковали, этот, рисовый, любят на севере страны, в Лигурии. Его часто пекут на праздники.

Он несладкий, в рис нужно добавить сливочный сыр и немного твердого тертого. Сам же рис можно превратить в суфле с помощью блендера, но это по желанию.

Рисовый пирог / Фото: instagram.com/dolcissimastefy/

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Автор рецепта – julia_in_liguria – советует контролировать процесс выпекания. Если пирог начнет сильно румяниться, нужно накрыть его фольгой.

Рисовый пирог

Рисовый пирог / Фото: instagram.com/julia_in_liguria/

Ингредиенты:

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  • 1 литр молока;
  • 200 г риса;
  • 250 г рикотты или сливочного сыра;
  • 5 яиц;
  • 130 грамм натертого пармезана (можно заменить на другой твердый сыр);
  • немного оливкового масла;
  • половина зубчика чеснока;
  • слоеное тесто.

Здесь узнаете, как сделать итальянский суп павезе. Он готовится в духовке.

Как приготовить:

  1. В кипящее молоко добавить рис, подсолить и варить до готовности риса. Остудить и смешать с рикоттой, яйцами и сыром.
  2. Добавить немного оливкового масла и пропущенный через пресс чеснок. Хорошо перемешать.
  3. Выложить тонко раскатанное тесто в форму.
  4. Вылить смесь из риса, загнуть слегка края, сбрызнуть сверху оливковым маслом и запекать 25-30 минут при 200 градусах.