Рисовий італійський пиріг – потрібно приготувати лише начинку, тісто підійде готове

Продовжуємо знайомитись з італійською випічкою, зокрема з пирогами. Рецепт ніжної мигдальної сбризолони ми публікували, цей, рисовий, люблять на півночі країни, Лігурії. Його часто печуть на свята.
Він несолодкий, у рис треба додати вершковий сир і трохи твердого тертого. Сам же рис можна перетворити на суфле за допомогою блендера, але це за бажанням.
Рисовий пиріг / Фото: instagram.com/dolcissimastefy/
Авторка рецепта – julia_in_liguria – радить контролювати процес випікання. Якщо пиріг почне сильно рум'янитися, його треба накрити фольгою.
Рисовий пиріг
Рисовий пиріг / Фото: instagram.com/julia_in_liguria/
Інгредієнти:
- 1 літр молока;
- 200 г рису;
- 250 г рикоти або вершкового сиру;
- 5 яєць;
- 130 г натертого пармезану (можна замінити на інший твердий сир);
- трохи оливкової олії;
- половина зубчика часнику;
- листкове тісто.
Тут дізнаєтесь, як зробити італійський суп павезе. Він готується у духовці.
Як приготувати:
- Молоко закип'ятіти, додати рис, підсолити та варити до готовності рису. Остудити і змішати з рикотою, яйцями та сиром.
- Додати трохи оливкової олії та пропущений через прес часник. Добре перемішати.
- Викласти тонко розкачане тісто у форму.
- Вилити суміш з рису, загорнути трохи краї, збризнути зверху оливковою олією і запікати 25-30 хвилин за 200 градусів.