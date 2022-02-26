Рисовий італійський пиріг – потрібно приготувати лише начинку, тісто підійде готове

Продовжуємо знайомитись з італійською випічкою, зокрема з пирогами. Рецепт ніжної мигдальної сбризолони ми публікували, цей, рисовий, люблять на півночі країни, Лігурії. Його часто печуть на свята.

Він несолодкий, у рис треба додати вершковий сир і трохи твердого тертого. Сам же рис можна перетворити на суфле за допомогою блендера, але це за бажанням.

Рисовий пиріг / Фото: instagram.com/dolcissimastefy/

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Авторка рецепта – julia_in_liguria – радить контролювати процес випікання. Якщо пиріг почне сильно рум'янитися, його треба накрити фольгою.

Рисовий пиріг

Рисовий пиріг / Фото: instagram.com/julia_in_liguria/

Інгредієнти:

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1 літр молока;

200 г рису;

250 г рикоти або вершкового сиру;

5 яєць;

130 г натертого пармезану (можна замінити на інший твердий сир);

трохи оливкової олії;

половина зубчика часнику;

листкове тісто.

Тут дізнаєтесь, як зробити італійський суп павезе. Він готується у духовці.

Як приготувати: