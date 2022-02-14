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Рогалики с яблочным джемом – семейный рецепт от телеведущей Юлии Галушки

Ирина Маслова
14 февраля, 17:35
Рогалики выпекаются на дрожжевом тесте, но сахар в него не добавляется. Перед выпеканием рогалики должны побыть 10 минут в тепле

Продолжаем знакомиться с миром рогаликов. Как испечь израильские ругелах с вареньем и орехами мы знаем, теперь вот эти, воздушные и красивые, от телеведущей новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Юлии Галушки.

Юлия рассказала, что этот рецепт ей достался от мамы. Теперь она выпекает их вместе со своей 4-летней дочерью Мирой. Девочка, кстати, прозвала эти рогалики "маленькими круассанами".

Рогалики с джемом от телеведущей Юлии Галушки / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Всеми секретами приготовления Юлия Галушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Рогалики с яблочным джемом

Рогалики с яблочным джемом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ингредиенты для теста:

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  • теплое молоко – 1 стакан;
  • живые дрожжи – 25 г;
  • маргарин – 250 г;
  • мука – 500 г;
  • соль – щепотка;
  • ваниль – по вкусу.

Для начинки:

  • яблочный джем – 150 г;
  • крахмал или мука – щепотка.

И еще один интересный рецепт выпечки – коврижки с хурмой и финиками – найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. В одном стакане теплого молока развести 25 г живых дрожжей (если сухие – ориентируйтесь на инструкцию на упаковке и количество муки – на стакан молока уходит примерно 500 г) и подождать, пока немного подойдет.
  2. Добавить 250 г маргарина (не растапливать, а сразу класть в тесто), щепотку соли, ваниль и муку. Вымесите тесто, чтобы отставало от рук. В тесто сахар не кладем – достаточно сладкого джема внутри.
  3. Тесто разделить на 3 части, из каждого сформировать шар. Шар раскатать в тонкий круглый блин.
  4. Далее блинчик разделить на треугольники, точно, как при разрезании пиццы: сначала на две части, затем на четыре, затем разрезать каждую четвертинку. У нас из каждого шарика вышло по 12 треугольников.
  5. На широкую часть треугольника за несколько сантиметров от края положить начинку – она должна быть густая и не вытекать (сверху можно посыпать джем небольшим количеством крахмала или муки.
  6. Накрыть свободным широким краем начинку, крепко залепить боковые стороны конвертика и закрутить в рогалик. Верхнюю часть (противоположную хвостику) обмокнуть в сахар, положить хвостиком на противень и оставить на 10 минут подойти. Размещать рогалики не вплотную друг к другу – в духовке они будут расти и им понадобится место.
  7. Выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.