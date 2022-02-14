Рогалики с яблочным джемом – семейный рецепт от телеведущей Юлии Галушки

Продолжаем знакомиться с миром рогаликов. Как испечь израильские ругелах с вареньем и орехами мы знаем, теперь вот эти, воздушные и красивые, от телеведущей новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Юлии Галушки.
Юлия рассказала, что этот рецепт ей достался от мамы. Теперь она выпекает их вместе со своей 4-летней дочерью Мирой. Девочка, кстати, прозвала эти рогалики "маленькими круассанами".
Рогалики с джемом от телеведущей Юлии Галушки / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Всеми секретами приготовления Юлия Галушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.
Рогалики с яблочным джемом
Рогалики с яблочным джемом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"
Ингредиенты для теста:
- теплое молоко – 1 стакан;
- живые дрожжи – 25 г;
- маргарин – 250 г;
- мука – 500 г;
- соль – щепотка;
- ваниль – по вкусу.
Для начинки:
- яблочный джем – 150 г;
- крахмал или мука – щепотка.
И еще один интересный рецепт выпечки – коврижки с хурмой и финиками – найдете здесь.
Как приготовить:
- В одном стакане теплого молока развести 25 г живых дрожжей (если сухие – ориентируйтесь на инструкцию на упаковке и количество муки – на стакан молока уходит примерно 500 г) и подождать, пока немного подойдет.
- Добавить 250 г маргарина (не растапливать, а сразу класть в тесто), щепотку соли, ваниль и муку. Вымесите тесто, чтобы отставало от рук. В тесто сахар не кладем – достаточно сладкого джема внутри.
- Тесто разделить на 3 части, из каждого сформировать шар. Шар раскатать в тонкий круглый блин.
- Далее блинчик разделить на треугольники, точно, как при разрезании пиццы: сначала на две части, затем на четыре, затем разрезать каждую четвертинку. У нас из каждого шарика вышло по 12 треугольников.
- На широкую часть треугольника за несколько сантиметров от края положить начинку – она должна быть густая и не вытекать (сверху можно посыпать джем небольшим количеством крахмала или муки.
- Накрыть свободным широким краем начинку, крепко залепить боковые стороны конвертика и закрутить в рогалик. Верхнюю часть (противоположную хвостику) обмокнуть в сахар, положить хвостиком на противень и оставить на 10 минут подойти. Размещать рогалики не вплотную друг к другу – в духовке они будут расти и им понадобится место.
- Выпекать 25 минут при температуре 180 градусов.