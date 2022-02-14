Рогалики с яблочным джемом – семейный рецепт от телеведущей Юлии Галушки

Продолжаем знакомиться с миром рогаликов. Как испечь израильские ругелах с вареньем и орехами мы знаем, теперь вот эти, воздушные и красивые, от телеведущей новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Юлии Галушки.

Юлия рассказала, что этот рецепт ей достался от мамы. Теперь она выпекает их вместе со своей 4-летней дочерью Мирой. Девочка, кстати, прозвала эти рогалики "маленькими круассанами".

Рогалики с джемом от телеведущей Юлии Галушки / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Всеми секретами приготовления Юлия Галушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Рогалики с яблочным джемом

Рогалики с яблочным джемом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ингредиенты для теста:

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теплое молоко – 1 стакан;

живые дрожжи – 25 г;

маргарин – 250 г;

мука – 500 г;

соль – щепотка;

ваниль – по вкусу.

Для начинки:

яблочный джем – 150 г;

крахмал или мука – щепотка.

И еще один интересный рецепт выпечки – коврижки с хурмой и финиками – найдете здесь.

Как приготовить:

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