Рогалики з яблучним джемом – сімейний рецепт від телеведучої Юлії Галушки

Продовжуємо знайомитись зі світом рогаликів. Як спекти ізраїльські ругелах з варенням і горіхами ми знаємо, тепер ось ці, повітряні та красиві, від телеведучої новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Юлії Галушки.

Юлія розповіла, що цей рецепт їй дістався від мами. Тепер вона випікає їх разом зі своєю 4-річною донькою Мирою. Дівчинка, до речі, прозвала ці рогалики "маленькими круасанами".

Рогалики з джемом від телеведучої Юлії Галушки / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Усіми секретами приготування Юлія Галушка поділилася зі своїми передплатниками у Instagram.

Рогалики з яблучним джемом

Рогалики з яблучним джемом / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Інгредієнти для тіста:

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тепле молоко – 1 склянка;

живі дріжджі – 25 г;

маргарин – 250 г;

борошно – 500 г;

сіль – щіпка;

ваніль – за смаком.

Для начинки:

яблучний джем – 150 г;

крохмаль або борошно – щіпка.

І ще один цікавий рецепт випічки – коврижки з хурмою та фініками – знайдете тут.

Як приготувати:

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