Ромовая баба с изюмом – рецепт сочнейшей выпечки детства (видео)

В отличие от нарядного и практически праздничного "Столичного кекса", ромовая баба была на десерт практически у каждого советского школьника.

Невероятно ароматная и сочная, небольшая и покрупнее для многих она ассоциируется с вкусным детством.

Ромовая баба / Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/

Реклама

Продавалась с изюмом или без и с обязательной сахарной "шапкой" на макушке.

Фудблогер natalimaracheva акцентирует: чем дольше выстаивались бабы, тем больше времени понадобится на пропитку.

Ромовая баба с глазурью

Ромовая баба с глазурью / Фото: instagram.com/natalimaracheva/

Реклама

Ингредиенты на 15 шт.:

Опара:

мука – 200 г;

вода/молоко – 150 г;

дрожжи сухие – 5 г (свежие 15 г).

Тесто:

опара;

мука – 210 г;

масло сливочное, сахар – по 100 г;

яйца – 2 шт.;

щепотка соли;

ванильный сахар – 10 г;

изюм – 50 г.

Пропитка:

Реклама

вода, сахар – по 200 г

ром, коньяк, ромовая эссенция – по желанию.

Глазурь:

сахарная пудра – 100 г;

сок лимона – 5 ст. л.

Обязательно попробуйте испечь сметанные лепешки из детства – рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

В сотейник влить воду, добавить сахар, довести до кипения, варить 2 минуты, остудить, добавить коньяк или ром по вкусу. Для опары в молоке или воде растворить дрожжи, просеянную муку, размешать. Накрыть пленкой и поставить в теплое место. Опара должна подняться, потом опасть. Для теста взбить яйца, добавить сахар, соль, ванилин, просеянную муку, опару. Постепенно вмешать мягкое сливочное масло. Добавить изюм. Тесто должно получится очень мягким. Выложить в емкость, смазанную растительным маслом, затянуть пленкой, поставить в тепло на 30-40 минут. В процессе дважды сделать обминку. Разделить тесто на порции, округлить, положить в смазанные сливочным маслом формочки, накрыть пленкой, оставить на расстойку на 20 минут. Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут. Ориентируйтесь по духовке. Бабы полностью остудить, по желанию убрать в пакет и дать выстояться от 5 до 8 часов. Зубочисткой сделать проколы со стороны узкой части, растворить в воде сахар, окунуть в пропитку на 10 секунд. Для глазури сахарную пудру смешать с соком лимона. Украсить глазурью, дать глазури укрепиться.

Здесь еще одна вариация ромовой бабы с подробным описанием процесса.