Ромовая баба с изюмом – рецепт сочнейшей выпечки детства (видео)

В отличие от нарядного и практически праздничного "Столичного кекса", ромовая баба была на десерт практически у каждого советского школьника.
Невероятно ароматная и сочная, небольшая и покрупнее для многих она ассоциируется с вкусным детством.
Ромовая баба / Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/
Продавалась с изюмом или без и с обязательной сахарной "шапкой" на макушке.
Фудблогер natalimaracheva акцентирует: чем дольше выстаивались бабы, тем больше времени понадобится на пропитку.
Ромовая баба с глазурью
Ромовая баба с глазурью / Фото: instagram.com/natalimaracheva/
Ингредиенты на 15 шт.:
Опара:
- мука – 200 г;
- вода/молоко – 150 г;
- дрожжи сухие – 5 г (свежие 15 г).
Тесто:
- опара;
- мука – 210 г;
- масло сливочное, сахар – по 100 г;
- яйца – 2 шт.;
- щепотка соли;
- ванильный сахар – 10 г;
- изюм – 50 г.
Пропитка:
- вода, сахар – по 200 г
- ром, коньяк, ромовая эссенция – по желанию.
Глазурь:
- сахарная пудра – 100 г;
- сок лимона – 5 ст. л.
Обязательно попробуйте испечь сметанные лепешки из детства – рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- В сотейник влить воду, добавить сахар, довести до кипения, варить 2 минуты, остудить, добавить коньяк или ром по вкусу.
- Для опары в молоке или воде растворить дрожжи, просеянную муку, размешать. Накрыть пленкой и поставить в теплое место. Опара должна подняться, потом опасть.
- Для теста взбить яйца, добавить сахар, соль, ванилин, просеянную муку, опару.
- Постепенно вмешать мягкое сливочное масло. Добавить изюм. Тесто должно получится очень мягким.
- Выложить в емкость, смазанную растительным маслом, затянуть пленкой, поставить в тепло на 30-40 минут. В процессе дважды сделать обминку.
- Разделить тесто на порции, округлить, положить в смазанные сливочным маслом формочки, накрыть пленкой, оставить на расстойку на 20 минут.
- Выпекать при температуре 180 градусов 20-25 минут. Ориентируйтесь по духовке.
- Бабы полностью остудить, по желанию убрать в пакет и дать выстояться от 5 до 8 часов.
- Зубочисткой сделать проколы со стороны узкой части, растворить в воде сахар, окунуть в пропитку на 10 секунд.
- Для глазури сахарную пудру смешать с соком лимона. Украсить глазурью, дать глазури укрепиться.
Здесь еще одна вариация ромовой бабы с подробным описанием процесса.