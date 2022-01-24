Ромова баба з родзинками – рецепт найсоковитішої випічки дитинства (відео)

На відміну від ошатного і практично святкового "Столичного кексу", ромова баба була на десерт практично у кожного радянського школяра.

Неймовірно ароматна й соковита, невелика і більша для багатьох вона асоціюється зі смачним дитинством.

Ромова баба / Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/

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Продавалася з родзинками або без та з обов'язковою цукровою "шапкою" на маківці.

Фудблогерка natalimaracheva акцентує: що довше вистоювалися баби, то більше часу знадобиться на просочення.

Ромова баба з глазур'ю

Ромова баба з глазур'ю / Фото: instagram.com/natalimaracheva/

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Інгредієнти на 15 шт.

Опара:

борошно – 200 г;

вода/молоко – 150 г;

дріжджі сухі – 5 г (свіжі 15 г).

Тісто:

опара;

борошно – 210 г;

масло вершкове, цукор – по 100 г;

яйця – 2 шт.;

дрібка солі;

ванільний цукор – 10 г;

родзинки – 50 г.

Просочення:

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вода, цукор – по 200 г

ром, коньяк, ромова есенція – за бажанням.

Глазур:

цукрова пудра – 100 г;

сік лимона – 5 ст. л.

Обов'язково спробуйте спекти сметанні коржики з дитинства – рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

У сотейник влити воду, додати цукор, довести до кипіння, варити 2 хвилини, остудити, додати коньяк або ром за смаком. Для опари в молоці або воді розчинити дріжджі, просіяне борошно, розмішати. Накрити плівкою та поставити в тепле місце. Опара має піднятися, потім опасти. Для тіста збити яйця, додати цукор, сіль, ванілін, просіяне борошно, опару. Поступово вмішати м'яке вершкове масло. Додати родзинки. Тісто має вийти дуже м'яким. Викласти в ємність, змащену олією, затягнути плівкою, поставити в тепло на 30-40 хвилин. У процесі двічі зробити обминання. Розділити тісто на порції, округлити, покласти в змащені вершковим маслом форми, накрити плівкою, залишити на вистоювання на 20 хвилин. Випікати за температури 180 градусів 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь за духовкою. Баби повністю остудити, за бажанням прибрати в пакет і дати вистоятися від 5 до 8 годин. Зубочисткою зробити проколи з боку вузької частини, розчинити у воді цукор, занурити для просочення на 10 секунд. Для глазурі цукрову пудру змішати із соком лимона. Прикрасити глазур'ю, дати глазурі зміцнитись.

Тут ще один варіант ромової баби з докладним описом процесу.