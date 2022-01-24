Ромова баба з родзинками – рецепт найсоковитішої випічки дитинства (відео)

На відміну від ошатного і практично святкового "Столичного кексу", ромова баба була на десерт практично у кожного радянського школяра.
Неймовірно ароматна й соковита, невелика і більша для багатьох вона асоціюється зі смачним дитинством.
Ромова баба / Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/
Продавалася з родзинками або без та з обов'язковою цукровою "шапкою" на маківці.
Фудблогерка natalimaracheva акцентує: що довше вистоювалися баби, то більше часу знадобиться на просочення.
Ромова баба з глазур'ю
Ромова баба з глазур'ю / Фото: instagram.com/natalimaracheva/
Інгредієнти на 15 шт.
Опара:
- борошно – 200 г;
- вода/молоко – 150 г;
- дріжджі сухі – 5 г (свіжі 15 г).
Тісто:
- опара;
- борошно – 210 г;
- масло вершкове, цукор – по 100 г;
- яйця – 2 шт.;
- дрібка солі;
- ванільний цукор – 10 г;
- родзинки – 50 г.
Просочення:
- вода, цукор – по 200 г
- ром, коньяк, ромова есенція – за бажанням.
Глазур:
- цукрова пудра – 100 г;
- сік лимона – 5 ст. л.
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Як приготувати:
- У сотейник влити воду, додати цукор, довести до кипіння, варити 2 хвилини, остудити, додати коньяк або ром за смаком.
- Для опари в молоці або воді розчинити дріжджі, просіяне борошно, розмішати. Накрити плівкою та поставити в тепле місце. Опара має піднятися, потім опасти.
- Для тіста збити яйця, додати цукор, сіль, ванілін, просіяне борошно, опару.
- Поступово вмішати м'яке вершкове масло. Додати родзинки. Тісто має вийти дуже м'яким.
- Викласти в ємність, змащену олією, затягнути плівкою, поставити в тепло на 30-40 хвилин. У процесі двічі зробити обминання.
- Розділити тісто на порції, округлити, покласти в змащені вершковим маслом форми, накрити плівкою, залишити на вистоювання на 20 хвилин.
- Випікати за температури 180 градусів 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь за духовкою.
- Баби повністю остудити, за бажанням прибрати в пакет і дати вистоятися від 5 до 8 годин.
- Зубочисткою зробити проколи з боку вузької частини, розчинити у воді цукор, занурити для просочення на 10 секунд.
- Для глазурі цукрову пудру змішати із соком лимона. Прикрасити глазур'ю, дати глазурі зміцнитись.
Тут ще один варіант ромової баби з докладним описом процесу.