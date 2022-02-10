Роскошный ужин по минимальной цене – нужны куриные окорочка и специи

Если задумали ужин с курицей, то это уже сравнительно недорого. Кармашки из филе с овощами и сыром все равно получатся чуть дороже, чем вы приготовите эти окорочка.

Когда они будут хорошо вымыты и слегка обсушены, то по всей длине нужно сделать глубокие надрезы.

Куриные окорочка / Фото: freepik.com

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Благодаря ним соус распределится максимально глубоко, а сама курица превратится в очень красивый ужин.

После списка ингредиентов смотрите видео процесса приготовления.

Куриные окорочка со специями

Ингредиенты:

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куриные окорочка – 8 шт.;

растительное масло, вода – по 40 мл;

паприка – 1 ч. л.;

чеснок – 2 зуб.;

куркума, тимьян – по 1 ст. л.

томатная паста – 2 ст. л.;

перец, соль – по вкусу.

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Как приготовить:

Куриные корочка помыть, обсушить полотенцем. На каждом сделать глубокие надрезы по всей длине. Растительное масло соединить с водой. Добавить все специи и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно смешать. Щедро обмазать каждый окорочок соусом и выложить на застеленный противень. Выпекать 60 минут при 200 градусах.

Какими красивыми получаются эти окорочка – смотрите в видео.