Розкішна вечеря за мінімальною ціною – потрібні курячі стегенця та спеції

Якщо задумали вечерю з куркою, це вже порівняно недорого. Кишеньки з філе з овочами та сиром все одно вийдуть трохи дорожчими, ніж ви приготуєте ці стегенця.

Коли вони будуть добре вимиті та злегка обсушені, то по всій довжині потрібно зробити глибокі надрізи.

Курячі стегенця / Фото: freepik.com

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Завдяки ним соус розподілиться максимально глибоко, а сама курка перетвориться на дуже красиву вечерю.

Після переліку інгредієнтів дивіться відео процесу приготування.

Курячі стегенця зі спеціями

Інгредієнти:

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курячі стегенця – 8 шт.;

олія, вода – по 40 мл;

паприка – 1 ч. л.;

часник – 2 зуб.;

куркума, чебрець – по 1 ст. л.

томатна паста – 2 ст. л.;

перець, сіль – за смаком.

Рецепт цікавої курки генерала Цо – знайдете тут.

Як приготувати:

Курячі стегенця помити, обсушити рушником. На кожному зробити глибокі надрізи по всій довжині. Олію з'єднати з водою. Додати всі спеції та пропущений через прес часник. Ретельно змішати. Щедро обмазати кожне стегенце соусом і викласти на застелене деко. Випікати 60 хвилин за 200 градусів.

Якими симпатичними виходять ці стегенця – дивіться у відео.